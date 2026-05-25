España tomó decisión con Yamal: confirmados los 26 convocados al Mundial

El Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá está a punto de comenzar y a menos de 20 días, el estratega, Luis de la Fuente, entregó la convocatoria oficial de los 26 jugadores que representarán al país en el certamen, un listado marcado por la juventud, el talento ofensivo y varias decisiones sorpresivas.

Sin duda alguna la noticia más destacada estaba relacionada con el futuro de Lamine Yamal, quien pese a las molestias físicas que arrastra desde el cierre de temporada con el Barcelona fue convocado para asumir el reto mundialista.

Yamal dentro de los 26 convocados por España al Mundial

España llega al Mundial como una de las selecciones favoritas y claramente candidata a levantar el trofeo, todo gracias al gran nivel mostrado en los últimos torneos internacionales, protagonizado principalmente por las jóvenes figuras que se han venido dando a conocer.

La convocatoria confirmó la presencia de Lamine Yamal, se llevó a cabo pese a las dudas físicas que lo rodean con una rotura en el isquiotibial en el encuentro contra Celta de Vigo el 22 de abril, lo que lo dejó de baja del 'culé' más o menos cinco semanas y se podría llegar a decir que en el inicio del Mundial.

La Real Federación Española de Fútbol y el cuerpo técnico encabezado por Luis de la Fuente ha seguido de cerca su evolución junto al Barcelona y considera que llegará en condiciones para aportar en la fase decisiva del Mundial.

A Yamal lo acompañarán también en la zona ofensiva figuras como Dani Olmo, Nico Williams, Yeremy Pino, Ferran Torres, Borja Iglesias, Víctor Muñoz, Mikel Oyarzabal, con quienes comparte en Barcelona y en varias convocatorias pasadas.

Dejando de lado el llamado definitivo de Yamal, otro de los aspectos que más llamó la atención fue la ausencia de jugadores del Real Madrid en la lista final, una situación poco habitual en la historia reciente de la selección.

¿Cuándo debuta la Selección de España en el Mundial 2026?

La Selección de fútbol de España debutará en el Mundial 2026 el próximo 15 de junio frente a Selección de fútbol de Cabo Verde en la ciudad de Atlanta, Estados Unidos. El encuentro marcará el inicio del camino de “La Roja” en el Grupo H de la Copa del Mundo.

Fixture de la Selección de España en el Mundial