Este domingo 24 de mayo, por la MLS de los Estados Unidos, Inter Miami se vio las caras con Philadelphia Union. Al ser local el primer club mencionado, el cotejo se llevó a cabo en el estadio Nu Stadium, que tiene una capacidad para 25.000 espectadores.

Un tremendo partido

El partido estuvo verdaderamente entretenido de inicio a fin. Diez goles se presentaron. Inter Miami se impuso 6 tantos a 4. El centro delantero uruguayo Luis Suárez marcó tres anotaciones para la victoria de su equipo.



Pero dejando de lado el resultado, en el compromiso se presentó una situación bastante preocupante con Lionel Andrés Messi, la gran estrella del Inter Miami y de la selección de Argentina.

Lea también Argentina recibe parte de tranquilidad con Messi de cara al Mundial

Messi se fue lesionado

El astro, que arrancó como titular, tuvo que salir del terreno de juego en el segundo tiempo porque sintió una molestia muscular. Además de ser reemplazado por esto, se fue de inmediato al camerino.

Como era de esperarse, las alarmas se prendieron en la selección de Argentina, esto porque cada vez resta menos para el inicio de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se va a llevar a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

Lea también Messi sorprendió a todos y dijo qué selección es favorita para ganar el Mundial 2026

¿Messi sin Mundial?

Hasta el momento, se desconoce si el exjugador del FC Barcelona de España y PSG de Francia se perderá el Mundial 2026. La situación será evaluada en los siguientes días por Inter Miami y la albiceleste.

“Leo Messi abandonó el campo con una aparente lesión durante su último partido con Inter Miami antes de la Copa Mundial 2026. El personal de Inter Miami evaluará su problema”, comentó Fabrizio Romano, a través de su cuenta oficial de X, al respecto.



