Este domingo 24 de mayo, River Plate de Argentina perdió la gran final del fútbol profesional argentino con Belgrano de Córdoba. 3 goles a 2 terminó el juego. Fue un día histórico para el conjunto campeón.



“En una tremenda final para el recuerdo, Belgrano escribió una página gloriosa en su historia y se coronó campeón del Torneo Apertura. El Pirata se impuso por 3-2 sobre River en el Estadio Mario Alberto Kempes y alzó el título por primera vez. Facundo Colidio y Tomás Galván anotaron para el Millonario, pero Leonardo Morales y un doblete de Uvita Fernández sentenciaron la agónica remontada del elenco de Ricardo Zielinski”, señaló TyC Sports tras el duelo.

Críticas al DT

Tras el compromiso, que fue un rotundo fracaso para el equipo de la banda cruzada, una lluvia de críticas empezó a caer sobre Eduardo Germán Coudet, el director técnico de River Plate.



Los señalamientos se dieron porque el estratega tomó la radical decisión de, nuevamente, poner en el banco de los suplentes al mediocampista colombiano Juan Fernando Quintero.

Juanfer estaría en el Mundial

Juanfer, que estará con la Selección Colombia en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, es considerado como uno de los más grandes jugadores en la historia de River.



Sin embargo, Coudet hizo ingresar al 10 a los últimos minutos del juego. Para muchos hinchas de River Plate, Juan Fernando debería ser titular en el club. Para el DT, por ahora, esto no es así.

Las palabras de un hincha de River

Un hincha de River, debido a la situación que vive Juanfer, apuntó contra el DT y recomendó la salida del jugador del club, por la falta de respeto que este estaría recibiendo.

“Juanfer se tiene que ir de River. Pero no porque no le dé, ni tampoco porque no haya estado a la altura, sino porque es una falta de respeto que el técnico lo haya puesto menos de 10 minutos en una final. El jugador más talentoso del equipo junto con Acuña. En el 90’ entró”, señaló el hincha, a través de su cuenta oficial de X.

