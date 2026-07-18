España Vs Argentina: los uniformes que usarán en la final del Mundial 2026

Las selecciones de España y Argentina están listas para disputar este domingo 19 de julio la gran final de la Copa del Mundo 2026, en partido que tendrá sede en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey.

A pocas horas para el definitivo compromiso,, la FIFA confirmó al esloveno de 46 años Slavko Vinčić como árbitro central y además dio a conocer los uniformes que usarán las selecciones finalistas.

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Argentina se ilusiona con el título

La Selección de Argentina, que buscará su cuarto título del Mundo, se ilusiona con el campeonato, teniendo en cuenta que utilizará la misma indumentaria que portó en la final del Mundial de Qatar 2022.

Lionel Messi y compañía portarán la tradicional camiseta albiceleste y completarán el uniforme con pantaloneta y medias blancas.

El guardameta Emiliano 'Dibu' Martínez se vestirá completamente de verde.

Esta misma indumentaria lució Argentina en la final de la Copa del Mundo de Qatar 2022 en la que derrotó a Francia.

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España y su tradicional uniforme

La Selección de España no presentará novedades y utilizará su tradicional uniforme.

Los dirigidos por Luis De La Fuente portarán camiseta roja, pantaloneta y medias de color azul marino.

España Vs Argentina EN VIVO por RCN

Todas las emociones de la gran final de la Copa del Mundo entre las selecciones de España y Argentina se podrán VER EN VIVO este domingo 19 de julio a partir de la 1:30 de la tarde por la señal abierta del Canal RCN y la APP del Canal RCN.