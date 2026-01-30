Juan Fernando Quintero descresta con este arranque de temporada, el jugador colombiano, que ya se había ganado el corazón de la hinchada, le suma disciplina al talento que lo ha llevado a conseguir grandes gestas deportivas con River Plate, como la Libertadores en el Bernabeu contra Boca Juniors.

El último doblete del mediocampista colombiano Juan Fernando Quintero contra Gimnasia lo tienen otra vez en la portada de los principales medios del continente, la regularidad de su nivel en el arranque de año llama la atención.

Este excelente nivel del colombiano lo dejan expuesto, se ha especulado con la opción de salir del equipo, algunas ofertas habrían tocado la puerta del ex América de Cali y Racing de Avellaneda; sin embargo, a sus 33 años pocas Ligas en Latinoamérica pueden pagar el precio del jugador de la Selección Colombia.

Desde hace mucho el jugador colombiano no había podido hacer una pretemporada completa en los comienzos de año, las negociaciones lo tenían al margen y casi siempre llegaba justo a sus equipos.

Esta temporada es diferente, el colombiano y ahora capitán de la banda cruzada se destaca por tener una pretemporada de primer nivel, en el diario Ole destacan: “Juanfer dejó de ser el Nalgón para ser el líder de River y dar su mejor versión en el Mundial”.

Los elogios a su condición física no se hacen esperar, el medio argentino lo destaca: “al mismo tiempo que cumplía con sus compromisos comerciales trabajaba en doble turno con su preparador físico personal. Y ajustó todavía más su dieta. No la redujo: la adaptó según sus necesidades”.

El ajuste a su alimentación también empieza a ser importante, la reducción de carbohidratos y una dieta variada en carnes, pescado, pollo y ensalada lo han hecho evolucionar y los resultados ya se han comenzado a ver en cancha.

Juan Fernando Quintero, tenido en cuenta por Néstor Lorenzo en la Selección Colombia para ir al Mundial

En la intimidad el colombiano reveló que está atravesando el mejor momento físico de su carrera. Los trabajos de pretemporada del equipo, en San Martín de los Andes y Uruguay, fueron determinantes.

Medios argentinos aseguran que el cuerpo técnico de Néstor Lorenzo está muy conforme con el rendimiento, y aunque no estuvo presente en las últimas convocatorias del equipo tricolor, el seleccionador lo tiene dentro del grupo.