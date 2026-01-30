¡Revancha de Richard Ríos! A tiempo para enfrentar al Real Madrid

El Benfica de Richard Ríos será el rival del Real Madrid en la eliminatoria de dieciseisavos de final (play-offs) de la Liga de Campeones, según el sorteo celebrado este viernes en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza).

Un nuevo duelo Benfica-Real Madrid, en el que el cuadro español tratará de tomarse la revancha de la dolorosa derrota en la última jornada de la primera fase, y un duelo francés entre el vigente campeón, el PSG, y el Mónaco.



Otra vez volverán a verse las caras, Real Madrid encara esta ronda como un castigo tras dejar pasar la clara opción que tenían de entrar en el 'top ocho' con un nefasto encuentro que concluyó con triunfo luso por 4-2 con el histórico gol sobre la campana del meta ucraniano Anatoli Trubin que le dio el pase a esta ronda al cuadro de Jose Mourinho.



'Mou', muy querido por buena parte de la afición blanca, volverá al Santiago Bernabéu y se reencontrará con su 'alumno' Álvaro Arbeloa, al que superó claramente en el partido del pasado miércoles en un duro mazazo para las pretensiones del Real Madrid de evitar esta ronda y acceder directamente a los octavos.

Richard Ríos no fue operado de la luxación del hombro derecho que sufrió en el partido Benfica vs Porto el pasado 14 de enero: "Se descarta la intervención quirúrgica y Ríos se someterá a tratamiento conservador", indicó el diario A Bola.

El mismo rmedio asegura que aunque Benfica evitó hablar de tiempos de incapacidad: “El regreso siempre dependerá en gran medida de la reacción del centrocampista al tratamiento, aunque es arriesgado dar un plazo, podría ocurrir en tres o cuatro semanas".

De acuerdo a esta información Richard Ríos alcanzaría a llegar a tiempo para la crucial serie de Liga de campeones, el encuentro de ida se disputará en estadio La Luz de Lisboa el 17/18 de este mes y la vuelta tendrá lugar en el Santiago Bernabéu el 24/25.



