“Me dijeron que ya...” Hernán Torres, sin rencor con Millonarios

“La suerte estaba echada”, era un secreto a voces que si el resultado no se conseguía contra Deportivo Pasto Hernán Torres peligraba en el banquillo albiazul. Millonarios le comunicó la destitución, horas después el experimentado entrenador feu consultado por su pensar luego de dejar el cargo.

Lea también Champions League: definidos los cruces de dieciseisavos de final

El Diario El Tiempo le sacó varias perlas, en donde el técnico dejó ver que no tiene rencor y que por el contrarió espera pronto los mejores resultados para la familia embajadora: “Eso es el fútbol, cuando los resultados no se dan se sabe lo que sucede. Siempre somos nosotros los que tenemos que pagar la situación”.

Torres fue destituido de Millonarios: "¿Uno qué puede decir cuando le dicen que no va más?"

El entrenador Hernán Torres aseguró sobre el momento exacto de su salida, tras perder contra el Pasto: “me dijeron que ya... pues los resultados no se daban, es complejo y Millonarios necesita los resultados ya”.

Momentos tensos en el hotel: “El director deportivo me dijo que se me comunicaba que hasta hoy llegaba mi trabajo en Millonarios. ¿Uno qué puede decir cuando le dicen que no va más?: aceptar la situación y más cuando los resultados no se encuentran”.

El entrenador comentó que los resultados del año pasado lo condenaron: “No puedo esquivar esa situación. Cogí el equipo sabiendo cómo estaba la situación, lo cogí con 4 puntos, trabajé y luché por la clasificación, lamentablemente no se pudo, pero trabajamos, lo cogimos en un momento muy difícil y tengo ese lastre del año pasado. Todo suma y cuenta para el balance”.

Salida de Torres de Millonarios: "Son las cosas del fútbol, se armó un grupo importante para conseguir cosas grandes"

La entrevista firmada por el editor Gabriel Meluk el DT aseguró: “Son las cosas del fútbol, se armó un grupo importante para conseguir cosas grandes. Lógicamente a ese grupo le falta rodaje, jugar, competir. Es eso. Falta competencia, que juegue más, que compita más. En tan poco tiempo es difícil, pero Millonarios necesita los resultados ya. Ese es el fútbol”.

Como conclusión de su segunda etapa por Millonarios el entrenador de 64 años dijo: “Me parece que llegué en un momento difícil, con 4 punticos, trabajamos, levantamos en lo futbolístico, hicimos puntos, casi se clasifica cuando se creía que estaba liquidado. Se luchó. Pensábamos en tener un mejor inicio en este torneo y 3 derrotas en un equipo grande empañan la labor”.