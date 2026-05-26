La selección de Estados Unidos, hace apenas algunas horas, anunció la lista de jugadores convocados para lo que será el inicio de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que, además de realizarse en el país en cuestión, se va a organizar en Canadá y México.



El director técnico argentino Mauricio Pochettino espera hacer historia con su equipo en el certamen. Los hinchas de esta nación sueñan con superar la fase de grupos y las dos siguientes rondas.

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El anuncio de la lista

“El entrenador de la Selección Nacional Masculina, Mauricio Pochettino, ha seleccionado a los 26 jugadores que representarán a Estados Unidos en la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México”, señaló la selección americana.



Con el paso del tiempo, Estados Unidos ha ido confeccionando un equipo con jugadores que se van posicionando en algunos de los clubes importantes de las ligas del viejo continente.

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Las palabras del DT

“Estas fueron decisiones muy difíciles y estamos agradecidos a todos los jugadores que formaron parte de este viaje. Este grupo está muy concentrado y listo para dar todo lo que tiene para representar a los Estados Unidos y ofrecer actuaciones que enorgullecerán a los fanáticos y al país”, dijo Pochettino tras la convocatoria.



La selección de Estados Unidos, como bien se sabe, hace parte del grupo D, que comparte con Paraguay, Australia y Turquía. Es una zona, en el papel, bastante reñida, pero el equipo anfitrión espera dar el golpe y clasificar.

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Esta es la lista

Porteros

Matt Turner (New England Revolution - MLS)

Matt Freese (New York City FC - MLS)

Chris Brady (Chicago Fire - MLS)

Defensores

Mark McKenzie (Toulouse – Ligue 1 Francia)

Miles Robinson (FC Cincinnati - MLS)

Sergino Dest (PSV Eindhoven – Eredivisie Países Bajos)

Chris Richards (Crystal Palace – Premier League)

Antonee Robinson (Fulham – Premier League)

Auston Trusty (Celtic – Premiership Escocia)

Tim Ream (Charlotte FC - MLS)

Alex Freeman (Orlando City - MLS)

Joe Scally (Borussia Mönchengladbach - Bundesliga)

Max Arfsten (Columbus Crew - MLS)

Mediocampistas

Tyler Adams (Bournemouth – Premier League)

Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach - Bundesliga)

Weston McKennie (Juventus – Serie A)

Brenden Aaronson (Leeds United – Premier League)

Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps - MLS)

Cristian Roldan (Seattle Sounders - MLS)

Malik Tillman (Bayer Leverkusen - Bundesliga)

Alejandro Zendejas (Club América – Liga MX)

Delanteros

Ricardo Pepi (PSV Eindhoven – Eredivisie Países Bajos)

Christian Pulisic (AC Milan, Serie A Italia)

Haji Wright (Coventry City – Championship Inglaterra)

Folarin Balogun (AS Monaco – Ligue 1 Francia)

Timothy Weah (Marseille – Ligue 1 Francia)