Brahim y Hakimi lideran a Marruecos: convocatoria oficial para el Mundial 2026

El centrocampista del Real Madrid Brahim Díaz, el de Real Betis Abdessamad Ezzalzouli y el capitán Achraf Hakimi figuran en la lista de los 26 jugadores convocados este martes por el seleccionador marroquí Mohamed Ouahbi para representar a Marruecos en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Ouahbi dijo en una rueda de prensa que la selección "no fue fácil" pero asegura que optó por un método "justo y objetivo" para elegir a los jugadores convocados.

El seleccionador marroquí señaló que tenía un período corto para hacer un seguimiento exhaustivo de los jugadores y se basó en una reciente concentración de una prelista de jugadores para "conocerlos en profundidad".

"Hemos tenidos tenido una muy buena concentración (...) todos los que estaban presentes podrían haber ido (al Mundial)", afirmó.

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La selección de Marruecos disputará el Mundial de 2026 en el Grupo C, en el que se enfrentará a Brasil, Escocia y Haití.

CONVOCATORIA OFICIAL DE MARRUECOS PARA EL MUNDIAL 2026

- Porteros: Yassine Bounou, Munir El Kajoui, Ahmed Reda Tagnaouti.

- Defensas: Noussair Mazraoui, Anass Salah-Eddine, Youssef Belammari, Achraf Hakimi, Zakaria El Ouahdi, Chadi Riad, Nayef Aguerd, Redouane Halhal, Issa Diop.

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- Centrocampistas: Samir El Mourabet, Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui, Sofyan Amrabat, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss, Ismael Saibari.

- Delanteros, Abde Ezzalzouli, Chemsdine Talbi, Soufiane Rahimi, Ayoub El Kaabi, Brahim Diaz Gessime, Ayoube Amaimouni.