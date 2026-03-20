Este sería el técnico con el que terminaría Nacional la Liga Betplay 2026-I

Atlético Nacional vuelve a ser el centro de atención en el Fútbol Profesional Colombiano, tras el irregular presente deportivo con el que cuenta bajo el mando de Diego Arias, al cual se le ha complicado dirigir en algunos partidos, justo en los más importantes, tal como fue el caso de Millonarios.

El 'verde paisa' perdió dos compromisos importantes contra el 'embajador' que los dejaron sin invicto en Liga Betplayy sin competencia internacional para la temporada 2026, hecho que hace se empiece a cuestionar la continuidad de Diego Arias y por lo cual se llevaría a cabo una reunión extraordinaria comandada por el presidente de la institución.

Se define el futuro de Diego Arias en Nacional

A pesar del liderato que sostiene casi en solitario, Nacional sumó su tercera derrota en la Liga Betplay, nuevamente contra Millonarios, en el marco de la fecha 12, mismo rival que los había sentenciado recientemente a la eliminación en la Copa Sudamericana.

Esta situación reiterada que se está viviendo en el cuadro 'verdolaga' está haciendo que los seguidores ejerzan presión a las directivas, ya que una nueva derrota ante Millonarios sería la "gota que derramó el vaso". Sin embargo por el momento Diego Arias se mantiene firme en el cargo y no se muestran señales de dejar el cargo, tal como ocurrió justo en la rueda de prensa después del clásico.

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Ahora, es claro que los resultados no pasan por desapercibidos y antes de que inicie la fecha 13 de la competencia local, se realizará una nueva reunión comandada por Sebastián Arango, presidente de Nacional, para hablar sobre el proyecto de Arias y su respectiva continuidad.

Aunque lo más probable es que sostengan el proceso al menos por lo que queda del primer semestre de la temporada deportiva, no solo porque lo respaldan ocho victorias que lo dejan como líder, sino también con el fin de tener tiempo de evaluar mejores opciones en el receso que hay mientras arranca la segunda edición de la competencia en el año.

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Próximo partido de Diego Arias en Nacional

Atlético Nacional se avecina también un reto que podría llegar a definir la primera casilla de la tabla de posiciones, ya que se enfrentará ante un equipo que ha realizado una gran campaña en el inicio de semestre, Internacional de Bogotá. Este duelo se jugará en el Estadio Atanasio Girardot también el sábado 21 de marzo sobre las 20:30 hora Colombia, un punto a favor para el equipo de Diego Arias que está obligado a sumar de a tres puntos.

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Betplay tras la derrota de Nacional

El 'verde paisa' le dio mucha ventaja al equipo de Bustos al terminar con tan solo 9 jugadores dentro del terreno de juego, lo que le permitió a Millonarios abrir espacios, encontrar el gol y jugar en contra del esfuerzo doble de sus rivales para instaurarse en la octava casilla del torneo de manera parcial.