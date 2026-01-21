Marino Hinestroza reapareció: esto dijo de su fichaje caído a Boca Juniors

La novela que inició en el segundo semestre de la temporada 2025 y que se extendió hasta los primeros día de 2026 parece que llegó a su fin. Se trata de Marino Hinestroza, el delantero de Atlético Nacional que tenía todo listo para llegar a Boca Juniors, pero tras una serie de inconvenientes con entre ambos equipos, la negociación habría llegado a su fin de manera negativa.

El joven delantero de 23 años se había despedido de la escuadra 'verdolaga' tras quedar campeón de la Copa BetPlay 2025 y tenía la ilusión de vincularse pronto a Boca Juniors. Desde Argentina y Colombia se empezaron a dar versiones de no acuerdo entre ambas partes que involucraban a Marino, se conoció también otra jugosa oferta desde Brasil y finalmente el caleño también se habría reportado con un mensaje de desilusión al respecto tras no llegar al cuadro 'xeneixe'.

Marino Hinestroza decepcionado de la caída del fichaje a Boca Juniors

La llegada de Hinestroza a Atlético Nacional desde el fútbol estadounidense lo convirtió en uno de los jugadores más "vistosos" de la competencia, destacando principalmente bajo el mando del estratega Efraín Juárez y sumando cuatro títulos en tan solo dos años.

Sus goles, velocidad y actitud lo llevaron a ser visto por el estratega argentino, Néstor Lorenzo, para formar parte de la convocatoria de la Selección Colombia en un par de ocasiones. Sin embargo, también siempre hubo alguien detrás de sus derechos deportivos y fue Boca Juniors, quien lo venía siguiendo y entablando negociaciones con el 'verde paisa' desde hace varios meses.

Lamentablemente cuando se creía que todo iba encaminado a un fichaje de lujo al fútbol argentino y se vería nuevamente a un colombiano portando los colores de Boca Juniors, la negociación habría tomado otro rumbo, no se llegaron a acuerdos y el rumbo de Marino Hinestroza ahora estaría encaminado a Brasil para jugar con Vasco da Gama.

Este hecho fue desalentador para Nacional, el entorno del jugador y para el propio Hinestroza, quien se reportó finalmente con un mensaje inesperado a través de sus redes sociales en donde confiesa que hubiera sido lindo llegar al conjunto 'xeneixe'.





¿En cuánto vendería Nacional a Marino Hinestroza?

Según la información conocida, Vasco da Gama comprará el 80 % de los derechos deportivos de Marino Hinestroza por una cifra cercana a los 6 millones de dólares. Esta propuesta superó lo ofrecido previamente por el club argentino y terminó por inclinar la balanza a favor del equipo carioca.







