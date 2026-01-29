Mourinho escogió rival en Champions tras triunfo ante el Madrid

Se definió la última jornada de la Champions League y lo cierto es que ya se conocen a los clasificados directos y a los clubes que disputarán la fase de dieciseisavos de final, en donde la gran sorpresa de la jornada fue la clasificación del Benfica a último minuto.

El triunfo del Benfica sobre el Real Madrid no solo determinó su propio destino, sino que tuvo un efecto devastador para el Real Madrid. El conjunto blanco, que terminó el grupo con una cifra respetable de puntos, quedó fuera del top-8 de la fase de grupos y, por ende, obligado a disputar la ronda de playoff para mantener viva su participación en la competición.

Lea también Pasto volvió a amargar a Millonarios y a Falcao: contundente victoria

Precisamente, tras el compromiso entre ambos clubes, el entrenador del Benfica, José Mourinho, habló sobre sus probables rivales en siguiente ronda y no se escondió ante un nuevo duelo ante el Madrid, club al que dirigió hace más de una década.

"Ya sabemos que en la próxima [ronda] nos toca o Madrid de nuevo o Inter. Yo prefiero… No puedo decir uno u otro porque ir a Madrid me gusta mucho y no voy nunca e ir a Milán me gusta mucho y no voy nunca. Ver amigos como hoy es siempre un placer. Y, obviamente, que Madrid e Inter son equipos para ganar la Champions y nosotros somos un equipo que como máximo puede hacer una cosa increíble como hemos hecho hoy", mencionó el mandamás.

Tras el cierre de la fase de liga, el primer paso es el sorteo de los playoffs, instancia que disputan los equipos ubicados entre el 9.º y el 24.º lugar de la tabla general. Este sorteo está programado para el viernes 30 de enero de 2026, en la sede de la UEFA en Nyon, Suiza, y definirá los cruces de ida y vuelta que otorgarán los últimos boletos a los octavos de final.