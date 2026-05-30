Hace apenas unos minutos, James David Rodríguez, referente de la Selección Colombia de Mayores, se pronunció. El jugador hizo referencia al campamento que adelanta la tricolor en la ciudad de Bogotá.

“Seguimos preparándonos”, escribió el exjugador del Real Madrid de España y Bayern Múnich de Alemania, junto a unas fotos en un entrenamiento del combinado tricolor, que es dirigido por el argentino Néstor Lorenzo.

Lea también De Pibe Valderrama a James Rodríguez: los colombianos que alcanzaron tres Copas del Mundo

Colombia se prepara para el Mundial

La Selección Colombia ultima detalles para lo que será el inicio de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 que, como bien se sabe, se va a llevar a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.



“La Selección Colombia, bajo la dirección de Néstor Lorenzo, continuó su preparación en el estadio de Techo. Antes de comenzar el entrenamiento, los jugadores Johan Mojica y Luis Díaz atendieron a los medios de comunicación, compartiendo sus impresiones sobre la preparación y las expectativas de cara a la Copa del Mundo”, señaló la FCF sobre la jornada de este viernes 29 de mayo.

La tricolor hace parte del grupo K

La Selección Colombia hace parte del grupo K de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que comparte con Portugal, Uzbekistán y la República Democrática del Congo. La tricolor está llamada a pelear el primer lugar de la zona.



“Más tarde, la sesión inició con ejercicios preventivos en el gimnasio. Posteriormente, el equipo se enfocó en la técnica individual a través de ruedas de pases, seguido de un circuito de coordinación y velocidad”, continuó la FCF.

Lea también Selección Colombia ya concentra en Bogotá con James y los primeros convocados al Mundial

Costa Rica, rival de Colombia en amistoso

“Para finalizar la mañana, se realizaron cuatro bloques de fútbol en medio campo, donde la intensidad del trabajo fue la prioridad”, sentenció. Colombia seguirá ultimando detalles de cara al certamen orbital.



La Selección Colombia de Mayores, antes de partir del territorio cafetero, enfrentará a su similar de Costa Rica. Este duelo servirá como preparación para el torneo y, a su vez, como despedida.