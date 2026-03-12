Árbitros y VAR para la fecha 11 de la Liga BetPlay

La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer las designaciones arbitrales para la fecha 11 de la Liga BetPlay 2026-I, jornada que se disputará en su totalidad entre el viernes y el lunes. Con este nuevo capítulo del campeonato, el torneo ya supera el 50 % de su fase regular, lo que empieza a perfilar la lucha por los puestos de clasificación a los playoffs.

Partidos, fechas y árbitros - fecha 11 de la Liga BetPlay

El primer partido de la jornada será el viernes a las 6:20 p. m. entre Once Caldas y Deportivo Pasto en el estadio Palogrande. El árbitro central será Andrés Rojas (Bogotá), acompañado por David Fuentes y Camilo Portela como asistentes. El cuarto árbitro será Yeison Vásquez, mientras que en el VAR estarán Luis Picón y Ariel Quintana.

Ese mismo viernes, a las 8:30 p. m., Atlético Nacional recibirá a Llaneros FC en el estadio Atanasio Girardot. El juez central designado fue Jonnathan Ortiz (Nariño), con Andrés Nieto y Andrés Julio como asistentes. Jonathan Paniagua actuará como cuarto árbitro, mientras que Stivenson Celeita y Sebastián Vela estarán en el VAR.

La jornada del sábado comenzará con el duelo entre Internacional de Bogotá y Atlético Bucaramanga a las 2:00 p. m. en el estadio Metropolitano de Techo. El encargado de impartir justicia será Wilmar Roldán (Antioquia), acompañado por Mary Blanco y Edgar Estrada. Diego Moscoso será el cuarto árbitro, con Mauricio Pérez y Juan David Gutiérrez en el VAR.

Posteriormente, a las 4:10 p. m., Cúcuta Deportivo enfrentará a Deportivo Cali en el estadio General Santander. El árbitro central será Carlos Márquez (Bolívar), con Robinson Medina y Andrés Martínez como asistentes. Wilson Ortiz actuará como cuarto árbitro y el VAR estará a cargo de Nicolás Gallo y Esnaider Pontón.

A las 6:20 p. m. del sábado se disputará el compromiso entre Boyacá Chicó y Millonarios FC en el estadio La Independencia. El árbitro designado fue Héctor Rivera (Nariño), acompañado por Richard Ortiz y Jhon Urrea en las bandas. Danilo Sarmiento será el cuarto árbitro, con Never Manjarrez y Mario Tarache en el VAR.

La jornada sabatina se cerrará a las 8:30 p. m. con el partido entre Independiente Santa Fe y Alianza FC en el estadio El Campín. El juez central será Alejandro Moncada (Antioquia), asistido por Juan Carlos García y Cristian Villamizar. Camilo Sánchez actuará como cuarto árbitro, mientras que Ricardo García y Elkin Abril estarán en el VAR.

El domingo a las 4:00 p. m. Deportivo Pereira recibirá a Águilas Doradas en el estadio Las Atalayas. El árbitro principal será José Bautista (Tolima), acompañado por Jorge Sanna y Jenny Torres como asistentes. Ferney Trujillo será el cuarto árbitro, con Keiner Jiménez y Juan Holguín en el VAR.

A las 4:10 p. m. del domingo se jugará uno de los duelos destacados de la fecha entre América de Cali y Deportes Tolima en el estadio Pascual Guerrero. El árbitro será Álvaro Meléndez (Magdalena), acompañado por Roberto Padilla y Daniel Alzate. Luis Delgado será el cuarto árbitro y en el VAR estarán Lisandro Castillo y Ferney Ossa.

Más tarde, a las 6:20 p. m., Jaguares de Córdoba se enfrentará a Independiente Medellín en el estadio Jaraguay. El juez central será Sebastián Toro (Caldas), con Alexander Guzmán y Johan Castro como asistentes. William Crawford será el cuarto árbitro, mientras que Heider Castro y Gustavo Cortés estarán en el VAR.

La fecha 11 se cerrará el domingo a las 8:30 p. m. con el compromiso entre Junior FC y Fortaleza FC en el estadio Romelio Martínez. El árbitro designado fue Jairo Mayorga (Tolima), acompañado por John Aguilar y Freddy Velasco como asistentes. Carlos Casseres será el cuarto árbitro y el VAR estará a cargo de Leonard Mosquera y Javier Patiño.