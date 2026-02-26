Javier Mascherano reveló la verdad sobre lo que ocurre con Messi en el Inter

Este jueves 26 de febrero de 2026 se jugará un duelo amistoso que captó la atención de los aficionados al fútbol en toda América entre Inter Miami CF e Independiente del Valle de Ecuador en el Estadio Juan Ramón Loubriel de Bayamón, Puerto Rico, en un encuentro internacional que cierra la gira de preparación del club estadounidense antes del inicio oficial de la temporada en la Major League Soccer (MLS).

El partido venía programado originalmente para mediados de febrero, pero fue reprogramado debido a una lesión muscular ligera de Lionel Messi durante un amistoso anterior, lo que había generado preocupación entre los seguidores de Inter Miami. Finalmente, el argentino viajó con el equipo a Puerto Rico y su presencia fue uno de los mayores atractivos de la jornada.

El cotejo entre el campeón defensor de la MLS y el club ecuatoriano representó una oportunidad para que ambos equipos ajustaran su preparación física y táctica de cara a sus respectivas competiciones oficiales: Estados Unidos enfocado en la MLS y Ecuador con la LigaPro y la Copa Libertadores en el horizonte.

En el caso de Inter Miami, dirigido por Javier Mascherano, el duelo fue clave para buscar una reacción positiva tras un inicio difícil de la temporada anterior, recordando que el equipo perdió 3-0 ante Los Angeles FC en su debut en la MLS 2026.

El técnico optó por realizar rotaciones y dar minutos a varios jugadores del plantel, con el objetivo de cuidar la forma física general, algo que explicó en rueda de prensa previa, destacando que era importante equilibrar esfuerzos entre los amistosos y los desafíos oficiales que se avecinan, en especial con el caso de Lionel Messi.

"Estamos en un club que nos exige un resultado cada vez que tenemos que jugar y hoy hay una linda oportunidad, y el domingo volver con la victoria en liga que es lo que todos queremos. Para nosotros venir como club a este país y jugar contra el Independiente del Valle es un privilegio. Ojalá que pueda ser una gran noche y que sirva para los dos equipos para competir y tener a Messi en estas tierras. Sigue con molestia y seguiremos viendo si hoy vale la pena que juegue unos minutos o descansa para la mejor manera en el fin de semana".

Aunque todavía no se le quiere exigir al máximo al '10' de la Selección de Argentina, se espera que su próximo duelo sea contra Orlando City por la fecha 2 de la MLS, partido que se llevará a cabo el domingo 1 de marzo.