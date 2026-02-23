Histórico de la MLS elogió a James Rodríguez: ‘Dejar que haga magia’

James Rodríguez ya está listo para debutar con el Minnesota United, luego de su llegada a la MLS. El número 10 ya está entrenando a la par de sus compañeros, para afrontar lo que será el resto de la temporada en Estados Unidos. Minnesota United debutó en la MLS con empate a 2 goles enfrentando a Austin FC.

Ahora, todos están a la expectativa del debut de James Rodríguez. El número 10 estaría a disposición del cuerpo técnico, para debutar este sábado 28 de febrero, en el partido vs. Cincinnati, a partir de las 4:30 p.m.

La llegada de James Rodríguez a la MLS ha impactado. Nombres como Landon Donovan han dado su opinión, ante la llegada de un talento como lo es el número 10. Ahora, fue el turno de Sacha Kljestan, quien pasó por clubes como Chivas USA, New York Red Bulls, Orlando City y Los Ángeles Galaxy.

Todos están encantados con la llegada de James Rodríguez a la MLS. No solo beneficiará al Minnesota United, sino a la liga entera, con un jugador de su calidad.

Elogios a James Rodríguez por su llegada a la MLS

En entrevista con Apple TV, el exjugador de la MLS, Sacha Kljesta se refirió a la llegada de James Rodríguez “Es el mejor fichaje en la historia del Minnesota United. Cuando puedes conseguir que el capitán de Colombia, un jugador que ganó la Bota de Oro de la FIFA, llegue y sea la piedra angular de tu club”.

Complementó con “Es un contrato de solo seis meses y no es un contrato de jugador franquicia. Me encanta este acuerdo para Minnesota United”.

James Rodríguez, el hombre de las ideas en el Minnesota United

Sacha Kljesta no solo quedó deslumbrado con la llegada de James Rodríguez a la MLS, sino que advirtió a sus compañeros en el Minnesota United. La influencia que puede tener en el juego del equipo, ya sea como inicialista o desde el banquillo de suplentes “Los otros 10 jugadores en el campo tienen que hacer el trabajo defensivo por él, darle la pelota y dejar que haga magia”.