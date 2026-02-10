"Tiene una energía tremenda. Lucho es una máquina": más halagos para Díaz

Luis Fernando Díaz sigue sorprendiendo a la Bundesliga, el jugador colombiano fue el más importante en el encuentro válido por la jornada 21 del campeonato local, sus compañeros de equipo han dejado varios cumplidos y halagos, su rendimiento lo tiene en boca del cuerpo técnico, especialmente de su DT Vincent Kompany, que incluso, en la previa por la Copa Alemania, dejó un análisis sobre el rendimiento del colombiano.

Kompany habla de los roblemas para marcar a Lucho: "Sé lo que es tratar de defender a un jugador que se aproxima"

Post partido el entrenador fue preguntado por el rendimiento de Lucho: “tiene como una creatividad caótica. No piensa de más en la última fase, simplemente lo siente, trata de pasar por sobre el jugador rival”.

Kompany, como ex jugador, hizo un paralelo de lo que puede llegar a sentir un futbolista al enfrentar a Lucho Díaz: “Sé lo que es tratar de defender a un jugador que se aproxima, crees que es el momento ideal para quitarle la pelota y en ese momento de repente da un paso extra o cambia de dirección. Y eso exactamente es lo que pasa en la fase final con Lucho”.

El desenlace de la entrevista dejó una frase impactante sobre el rendimiento del guajiro: “Crees que tal vez el ataque terminó y de repente estás en una situación en la que él sale hacia el gol o donde ocurren este tipo de faltas como la de hoy”.

Díaz llegó a 13 anotaciones en la temporada de la Bundesliga, se metió en el top 3 de la clasificación de artilleros, y como si fuera poco superó a Adolfo Valencia, quien en la temporada 1993/1994, marcó 11 goles.

Lucho Díaz despierta más halagos de su entrenador en el Bayern: "muestra exactamente la misma energía en los entrenamientos de los lunes"

Este martes, el entrenador, en rueda de prensa previo al duelo contra el Leipzig aseguró sobre Lucho: “Tuvo un descanso en diciembre, lo cual fue importante para él en ese momento. Pero luego volvimos a jugar siete partidos en 20 días en enero. Tiene una energía tremenda”.

Díaz tiene encantado a los alemanes, quienes ven como el colombiano parece poco a comparación de los más de 70 millones de dólares por su transferencia desde el Liverpool: “Lucho es una máquina. A veces hay momentos difíciles, pero muestra exactamente la misma energía en los entrenamientos de los lunes. Eso nos ha ayudado mucho esta temporada. Estos chicos han jugado muchos minutos".

Luis Fernando se convirtió en el colombiano con más goles en una temporada del fútbol alemán, vistiendo la camiseta del club más grande de ese país, este miércoles vuelven a jugar por los cuartos de final de la Copa de Alemania contra el Leipzig, 2:45 p. m. Hora de Colombia