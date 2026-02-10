¡Los 40 de Falcao! El tigre celebra su cumpleaños en Millonarios

Radamel Falcao García celebró este 10 de febrero sus 40 años, momento especial en su carrera, de regreso en casa y vestido nuevamente con la camiseta de Millonarios, con la firme intención de lograr un cupo en el Mundial de fútbol. El samario es el máximo goleador histórico de la Selección Colombia, 36 anotaciones en 105 presentaciones.

Falcao García cumple 40 años vestido de azul: el delantero pretende volver a la Selección Colombia

El tigre regresó para cumplir un sueño, su llegada a las toldas embajadores enaltece al fútbol colombiano, su trayectoria lo respalda como uno de los delanteros más determinantes que ha dado el país.

Desde su debut, con tan solo 13 años, jugando en Lanceros, su paso por uno de los clubes más importantes de Sudamérica, River Plate; hasta convertirse en figura del Porto y del Atlético de Madrid, Falcao construyó una carrera marcada por goles y títulos.

En Europa dejó huella imborrable: fue récord en la Europa League 2010-11 con 17 anotaciones, cifra que lo puso en la élite continental, y fue reconocido entre los mejores futbolistas del mundo en distintas galas, incluyendo la FIFA y el Balón de Oro.

No ha sido fácil para el colombiano, el tigre también vivió momentos complejos, como la lesión de ligamento cruzado que lo marginó del Mundial 2014, además de algunas lesiones que han marcado el ocaso de su carrera deportiva.

Luego de pisar los mejores clubes del mundo, pasos por Mónaco, Manchester United, Chelsea, Galatasaray y Rayo Vallecano, el “Tigre” celebra cuatro décadas con el desafío de aportar experiencia y liderazgo a Millonarios que apuesta por su jerarquía.

Distinciones más sobresalientes del delantero colombiano, Falcao García, que cumple 40 años este 10 de febrero

Mejor gol de la UEFA Europa League - 2012

"Man of the Match", al mejor jugador de la Supercopa de Europa - 2012

Máximo goleador de la Supercopa de Europa (3 goles) - 2012

Personaje del año, concedido por el diario El Tiempo - 2012

Personaje del año concedido por el informativo Noticias RCN​ 2012

Nominado al FIFA Balón de Oro 2013 - 2013

Nominado al FIFA Balón de Oro 2013- 2014