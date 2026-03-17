Exjugador y DT de Real Madrid anhela ver a Luis Díaz en el fútbol español

El nombre de Luis Díaz sigue generando elogios en el fútbol europeo, esta vez por cuenta del histórico alemán Bernd Schuster, quien no dudó en ubicar al colombiano en la élite del balompié español.

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Schuster, con pasado como jugador y entrenador en clubes como Real Madrid, además de haber vestido las camisetas de FC Barcelona y Atlético de Madrid, habló con autoridad sobre el nivel del extremo cafetero.

Aseguran que Luis Díaz es ideal para Real Madrid, Barcelona o Atlético

El alemán fue contundente al referirse al presente del futbolista del Bayern Múnich, asegurando que su proyección está claramente ligada a los equipos más grandes de España. “Es un jugador para uno de los tres grandes de España”, afirmó.

Incluso, Schuster recordó el momento en el que vio por primera vez el rendimiento del colombiano y no dudó en destacar su potencial: “Cuando lo vi dije: este es un jugador para España, para uno de los tres grandes”.

En su análisis, fue más allá al mencionar específicamente los clubes en los que encajaría el estilo de juego de Díaz. “Lo vería en un Barcelona y en un renovado Real Madrid”, comentó, dejando abierta también la posibilidad del Atlético de Madrid.

El exfutbolista también resaltó las condiciones técnicas y tácticas del atacante, destacando que no se trata solo de un jugador desequilibrante en el uno contra uno. “Me ha sorprendido mucho este jugador... es un goleador, tiene facilidad de marcar pero es un jugador de equipo, que tiene pase de gol para los compañeros”.

En ese sentido, Schuster subrayó una cualidad diferencial en el colombiano, relacionada con su lectura de juego. Según explicó, su capacidad para asociarse y entender los movimientos de sus compañeros lo convierte en un futbolista completo dentro del frente de ataque.

Barcelona quiso fichar a Luis Díaz

Cabe recordar que Luis Díaz ya había estado en el radar del FC Barcelona antes de su llegada al fútbol alemán, pero en su momento la propuesta no fue suficiente para el Liverpool FC, que era el dueño de sus derechos deportivos.

Finalmente, Schuster también destacó el impacto cultural y futbolístico que jugadores sudamericanos como Díaz generan en Europa: “Los bávaros son muy festivos... pero la alegría de ellos en el partido, y seguramente fuera también, le está dando un calor importante”, concluyó, resaltando ese valor añadido que el colombiano aporta al fútbol del viejo continente.