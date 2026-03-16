Luis Díaz recibe mala noticia luego de la expulsión sufrida en Bayern Múnich

La Federación Alemana de Fútbol rechazó este lunes el recurso presentado por Bayern Múnich para evitar una sanción contra el colombiano Luis Díaz, quien fue expulsado en el reciente partido ante Bayer Leverkusen por la Bundesliga.

El extremo colombiano vio la tarjeta roja tras recibir dos amonestaciones durante el empate 1-1 disputado en la última jornada del campeonato alemán, situación que generó polémica y llevó al club bávaro a intentar revertir la decisión disciplinaria.

La primera tarjeta amarilla fue mostrada luego de una falta cometida por Díaz sobre el mediocampista español Aleix García, mientras que la segunda llegó tras una acción dentro del área rival que el árbitro interpretó como simulación.

El juez central del compromiso fue Christian Dingert, quien sancionó la jugada como una caída sin contacto suficiente para justificar un penalti, motivo por el cual mostró la segunda amonestación que terminó en expulsión.

Sin embargo, tras el partido y luego de revisar las imágenes de video, el propio Dingert reconoció que sí había existido contacto con el portero, algo que no logró percibir claramente durante la acción en el terreno de juego.

El árbitro también explicó que, aunque ese contacto no alcanzaba para sancionar un penalti, en caso de haberlo advertido en el momento probablemente no habría mostrado la segunda tarjeta amarilla al futbolista colombiano.

Pese a ello, el presidente del tribunal deportivo de la DFB, Stephan Oberholz, consideró que la decisión arbitral no podía ser modificada, argumentando que no se trató de un error evidente dentro del reglamento.

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La decisión de la Federación Alemana de Fútbol tras la expulsión de Luis Díaz

“El que la decisión del árbitro hubiera sido otra bajo consideración de las imágenes de televisión es irrelevante para la decisión. Se trata de una decisión de hecho que sólo puede ser corregida en el caso de que haya sido evidentemente grave y sin ninguna duda equivocada”, explicó Oberholz.

De esta manera, la expulsión se mantiene y Luis Díaz deberá cumplir al menos una fecha de suspensión automática, por lo que se perderá el próximo compromiso del Bayern Múnich frente al Union Berlín, aunque el club todavía cuenta con un plazo de 24 horas para presentar un nuevo recurso. Además, tras el partido, el presidente de honor del club, Uli Hoeness, calificó el arbitraje de Dingert como “el peor que había visto en su vida”.