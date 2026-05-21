La Selección de Marruecos ya definió su hoja de ruta rumbo a la Copa Mundial de 2026. Los llamados Leones del Atlas iniciarán su preparación el próximo 26 de mayo con un amistoso frente a Selección de Burundi en el Complejo Mohammed VI de Fútbol, en un encuentro que se disputará a puerta cerrada para permitir al cuerpo técnico trabajar aspectos tácticos y físicos sin exposición mediática.

Expectativa con la convocatoria: Prelista de Marruecos para el Mundial

El combinado marroquí, una de las selecciones africanas con mayor expectativa para el torneo orbital, continuará su preparación el 2 de junio cuando reciba a Selección de Madagascar en el estadio Príncipe Moulay Abdellah de Rabat. El compromiso servirá para que el equipo gane ritmo competitivo antes de viajar a Norteamérica, donde disputará la última parte de su puesta a punto.

La prueba más exigente llegará el 7 de junio en territorio estadounidense. Marruecos enfrentará a la Selección de Noruega en el Red Bull Arena de Nueva York, en un duelo que aparece como una medición de alto nivel antes del inicio de la Copa del Mundo. El conjunto europeo cuenta con figuras de talla internacional como Erling Haaland, delantero del Manchester City y uno de los atacantes más determinantes del fútbol mundial.

Marruecos integrará el grupo C junto a Selección de Brasil, Selección de Escocia y Selección de Haití

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Los amistosos ante Burundi y Madagascar representan rivales de menor exigencia si se tiene en cuenta que ambas selecciones nunca han disputado un Mundial y actualmente ocupan los puestos 142 y 104 del ranking FIFA, respectivamente. Sin embargo, el cuerpo técnico marroquí considera estos compromisos importantes para ajustar conceptos y fortalecer la confianza del grupo.

En el Mundial de 2026, Marruecos integrará el grupo C junto a Selección de Brasil, Selección de Escocia y Selección de Haití. El debut será el 13 de junio frente a Brasil en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Durante su estancia en Estados Unidos, los Leones del Atlas establecerán su campamento base en Nueva Jersey y entrenarán en las instalaciones de la Pingry School, un complejo escogido por la federación marroquí para optimizar la preparación antes del inicio del torneo más importante del fútbol mundial.