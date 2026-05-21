Exigencias de Lorenzo: Puerta reveló sus conversaciones con el DT de Colombia

Falta muy poco para que el entrenador Néstor Lorenzo revele la lista definitiva de los jugadores que van para el Mundial del 2026, el mediocampista Gustavo Puerta espera dar la sorpresa y quitarle el puesto en la Copa Mundo con la Selección Colombia.

Exigencias de Lorenzo: Puerta reveló las conversaciones del jugador con el DT de Colombia

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El jugador de 22 años de Racing de Santander confirmó que su posible convocatoria se da por el excelente nivel mostrado en su actual equipo en la segunda división del campeonato español.

El vallecaucano ha logrado subir su taza en el mercado conforme a su ascenso, al dar su paso al viejo continente su valor fue tazado en 2 millones de euros. en su paso del Nurember al Bayer Leverkusen subió 1.5 millones de dólares. Se mantuvo en la misma taza al llegar al Hull City, y en esta temporada su valor llega a los 5 millones de uros.

El jugador de Selección Colombia logró con su club: 32 partidos jugados, 13 tarjetas amarillas, una roja, tres goles y una asistencia. Con 80 % de minutos jugados, 5% de participaciones en gol y una cuota del 81 % de ser inicialista.

En total con la absoluta ha jugado 4 partidos, ha anotado 1 gol, le han sacado 2 amarillas, para un total de 175 minutos. En Zona mixta le preguntaron al mediocampista por el apoyo del hincha tricolor: "Yo creo que la gente ha estado siempre apoyándonos, nos ha demostrado ese apoyo a todos nosotros y eso es muy importante, es muy importante sentir ese respaldo de todos ellos y lo único que queda decirles que nos sigan apoyando”.

Puerta quier un cupo en el Mundial: "buen pie, jugando hacia adelante, siendo vertical"

En plena conversación con los medios de comunicación desde Guarne en Antioquia, sede de Atlético Nacional, el mediocampista se mostró muy suelto, contento y con la emoción de los trabajos precompetitivos de este microciclo previo a la convocatoria final.

La expectativa por el regreso de Colombia en el Mundial es alta, el mediocampista recalcó el compromiso con el equipo y la camiseta: "Vamos a dejarlo todo y que vamos a hacer las cosas muy bien”.

En mixta finalmente le preguntaron por si desde el cuerpo técnico hay exigencias para su permanencia en el equipo: - ¿De las conversaciones que ha tenido con Néstor Lorenzo, ¿Qué le ha dicho él? ¿Qué espera de usted?

"Seguir haciendo lo que vengo haciendo con esa movilidad, con ese buen pie, jugando hacia adelante, siendo vertical, pisando mucho el área, entonces creo que esas son las cosas que me pide el profe y tengo que hacerla”.