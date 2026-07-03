2 a 1 vencía Portugal a Croacia por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México cuando, al último minuto, el equipo de Luka Modrić empata el juego.



La igualdad llegó al último minuto del juego. Todo era alegría en Croacia y tristeza en Portugal. Sin embargo, el juez central del partido fue llamado por el VAR para que revisara la acción por un posible fuera de lugar.

La gran polémica

La gran duda era si el penúltimo hombre de Croacia involucrado en la jugada tocó la pelota o no. Tras la revisión, el chip que tiene la pelota evidenció que el hombre de la selección en cuestión sí tuvo contacto con la bola. Por eso, se terminó anulando el gol.



Para muchas personas, el arbitraje actuó de mala manera en contra de Croacia. Sin embargo, en las últimas horas surgió la versión de un experto, el cual señaló que el tanto estuvo bien anulado.

La opinión del experto

“ES FUERA DE JUEGO: Primero que todo, se cercioraron con el chip de que el contacto del jugador de Croacia había existido; la peinó en primer momento”, se dijo en la cuenta de X, antes Twitter, del VAR central.

“Ya luego, se determina la posición del atacante de Croacia, y se analiza si el contacto de Veiga es algo voluntario o si es una salvada/rebote. Veiga claramente no se entera de nada hasta que el balón le da en la espalda”, añadió.

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¿Y el penal qué?

En esta misma cuenta, además, se analizó el penal que le cobraron a Portugal para el empate de Cristiano Ronaldo. El atacante firmó la igualdad desde los doce pasos y tiempo después fue sustituido.

“La sujeción sobre Renato Veiga es posible que no se marcara como falta si la pelota fuese hacia otra zona. Sin embargo, al ir el balón hacia él, y al tener altas posibilidades de ir a cabecearlo, se es más estricto con las sujeciones. Es penal. Buen llamado del Var Gillett”, se indicó.



