Portugal superó agónicamente a Croacia: Cristiano sigue, Luka Modric se despidió

Llegó la hora para la despedida para los astros de Portugal y de Croacia. O se despedía Cristiano Ronaldo de los Mundiales, o bien, Luka Modric dependiendo del resultado final. Un partido de locos en el que hubo goles anulados, y una victoria lusa sobre los últimos minutos.

Un partido completamente loco en el que Croacia nunca bajó los brazos fue más en el segundo tiempo, pero no pudo por un gol agónico de los portugueses. Además, un final lleno de polémica por una anotación de Josko Gvardiol que emparejaba todo, pero por un fuera de lugar no pudieron celebrar los croatas.

Todo cambió en el complemento. Llegaron los goles, las emociones para ambas escuadras, pero solo una podía seguir en los octavos de final. No solo fue el final de Luka Modric en la historia de los Mundiales, sino que, además, acabó con el buen rendimiento de Croacia en los últimos certámenes.

EMPATE SIN GOLES CON MEJORES OPORTUNIDADES PARA PORTUGAL

Desde los primeros minutos, Portugal impuso las condiciones con una oportunidad de gol en la que Bruno Fernandes aprovechó el pase de Rafael Leao desde la izquierda. El volante del Manchester United remató de primera y Dominik Livakovic salvó de gran manera. Luego en ese momento, la zaga defensiva complementó para despejar el peligro.

Croacia no inquietaba con un mediocampo lleno de talento con Luka Modric y Mateo Kovacic como protagonistas. Fue Portugal quien volvió a llegar en varias oportunidades con la necesidad de sacar adelante el partido. Un remate de Rafael Leao se perdió por encima y luego, inquietó nuevamente por los costados con centros.

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En uno de ellos, Cristiano Ronaldo se elevó e intentó cabecear y no pudo conectar con la pelota. Croacia sufrió con los despejes que estuvieron cerca de tomar destino a propia portería. Además, en una jugada que volvió a tener a Bruno Fernandes en la izquierda, Dominik Livakovic salvó y luego, un rechace croata terminó en el córner.

Diogo Costa fue un espectador más en el BMO Field de Toronto sin muchas opciones de atajar por el poco ataque que tuvo a lo largo de los 45 minutos el cuadro croata.

PARTIDO DE LOCURA EN EL SEGUNDO TIEMPO: PORTUGAL ELIMINÓ A CROACIA

Sobre los 53 minutos, Croacia llegó a la apertura del marcador en una jugada colectiva en la que Josip Stanisic centró y en el segundo palo Ivan Perisic controló y remató cruzado para romper los ceros. Portugal no salía del asombro y en una acción posterior, Igor Matanovic puso el segundo, pero fue anulado por fuera de lugar de Nikola Vlasic.

Justo después del gol, Rafael Leao tuvo la oportunidad de igualar con un remate de larga distancia que pegó en el travesaño. El empate llegó tras un balón al área para Cristiano Ronaldo que controló de manera maravillosa y ante la salida de Dominik Livakovic englobó la pelota por encima.

El gol fue invalidado por fuera de lugar, y en la siguiente oportunidad, en un córner, Nikola Vlasic bajó a Renato Veiga y el VAR ayudó para que decretaran penal. Al cobro, Cristiano Ronaldo que no dudó en empatar. Croacia siguió de la misma forma y marcó por intermedio de Petar Sucic, pero estaba en fuera de lugar.

Cristiano Ronaldo fue sustituido a falta de diez minutos reglamentarios y sobre los 90, Goncalo Ramos cabeceó al fondo para darle tranquilidad a CR7 y a toda Portugal. Agregaron diez, pero se pasaron de ese tiempo y Croacia encontró el empate.

Nuevamente, otro infortunio de Croacia terminó en la victoria de Portugal que celebró con Cristiano Ronaldo. Luka Modric se despide de los Mundiales sin poder alzar el trofeo, pero con el subcampeonato en Rusia 2018.

¿QUÉ VIENE PARA PORTUGAL EN LA COPA DEL MUNDO DE 2026?

Con este resultado, Croacia se devuelve para la casa y Portugal tendrá una oportunidad más para seguir en el Mundial y para intentar darle a Cristiano Ronaldo el trofeo que le hace falta en su palmarés junto con su selección. El astro luso tiene más hambre de gloria.

En los octavos de final, Portugal tendrá que medirse nada más ni nada menos que con España en un choque de titanes por el buen momento que tienen los españoles que eliminaron a Austria con un contundente 3-0.