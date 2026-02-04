Fabián Bustos le metió presión a Falcao en plena rueda de prensa

Millonarios hizo oficial la llegada de Fabián Bustos como nuevo director técnico del club tras la inminente salida de Hernán Torres por sus malos resultados desde el cierre de la temporada 2025. Ahora, toda la confianza está puesta sobre el estratega argentino que cuenta con amplia experiencia a nivel internacional y la expectativa de los hinchas es bastante alta.

El proyecto con el que llega Bustos es bastante ambicioso, se mostró satisfecho con la plantilla de jugadores que hay, aunque esto mismo habría despertado preocupación en los fanáticos, ya que dio a conocer que aunque es un honor dirigir a un gran jugador como Falcao, la competencia por el puesto es bastante grande con jugadores de buen nivel deportivo.

Falcao no tendría un puesto asegurado en la titular

Millonarios no dio espera y no tuvo paciencia con el proceso de Hernán Torres, con quien se venía trabajando desde hace varios meses. Se le dio la oportunidad de terminar la Liga BetPlay de clausura 2025, de hacer la pretemporada y los fichajes necesarios, pero con el pasar de las primeras fechas no convenció.

Frente a esta situación y un par de horas después, se confirmó que las especulaciones sobre la posible llegada de Fabián Bustos eran verdaderas, convirtiendo al argentino como nuevo estratega del cuadro 'embajador' para la temporada 2026.

El cuadro 'embajador' lo hizo oficial a través de sus redes sociales, se le vio al entrenador en el partido contra Independiente Medellín y el miércoles 4 de febrero se hizo la rueda de prensa en donde se vio por primera vez a Bustos con la camiseta de Millonarios y aprovechó para responder una serie de preguntas en donde justamente le preguntaron por el tema de Radamel Falcao.

El 'tigre', aunque es una de las incorporaciones más importantes para el equipo y se le tiene que dar rodaje dentro del terreno de juego, no tendría su puesto asegurado en el 11 titular, pues para Fabián Bustos la competencia está bastante apretada con Leonardo Castro, Rodrigo Contreras y Jorge Hurtado.

"Me siento a gusto de estar en un club tan importante como este y de tener la chance de dirigir jugadores como Radamel, con una impecable trayectoria y nivel. Creo que es uno de los tres mejores jugadores del país en los últimos años y es un privilegio, pero tiene competencia porque tenemos jugadores importantes como 'Leo' Castro, Rodrigo Contreras y Hurtado".

¿Cuándo debutaría Fabián Bustos con Millonarios?

Tras el aplazamiento del duelo entre Millonarios vs Pereira en el Estadio El Campín el jueves 5 de febrero, el siguiente reto del cuadro 'embajador' y debut de Fabián Bustos, será en el marco de la fecha 5 enfrentando a Deportivo Cali el domingo 8 de febrero sobre las 18:20 hora local.