Fabián Bustos tomó decisión con Mackalister Silva en Millonarios

Millonarios inicia una nueva era de la mano de Fabián Bustos como nuevo director técnico tras la inminente salida de Hernán Torres del cargo tras una mala presentación desde el cierre de la temporada 2025 hasta un inicio bastante irregular de la Liga BetPlay 2026.

Como precaución para el resto de la liga y los futuros retos en donde está en juego también su continuidad en la Copa Sudamericana, Fabián Bustos asumió el cargo de estratega con algunos cambios, no solo en el planteamiento táctico que ya demostró en su debut frente a Cali, sino por la conformación de la plantilla de jugadores, en donde piensa tener en cuenta a Mackalister Silva.

Lea también Agustín Rodríguez descartó al América y ya tiene nuevo equipo

Mackalister Silva volvería a entrenar con Millonarios

El presente deportivo de Millonarios no es el mejor de todos, iniciaron la temporada 2026 con malas noticias durante la pretemporada al no sumar resultados positivos, bajas por salidas en el mercado de fichajes y cambio de cuerpo técnico en las primeras fechas de la competencia.

Sin embargo, las directivas del cuadro 'embajador' no se quedaron de "brazos cruzados" y empezaron a trabajar para reforzar la plantilla de jugadores con fichajes de lujo como el de Rodrigo Contreras, Radamel Falcao y Rodrigo Ureña, quienes ahora forman parte del proyecto de Bustos.

Lea también Atlético Nacional jugará nuevo torneo internacional

El estratega argentino cuenta con un equipo de alto nivel, aunque por el momento no ha podido despegar deportivamente. Aunque hay otro refuerzo para el equipo de Bustos que ilusiona a los hinchas y es el de Mackalister Silva, quien regresaría pronto a entrenamientos, aunque su convocatoria todavía no está en los planes del técnico.

“Macka está muy bien. Creería que el lunes se pone a la par de los compañeros, o sea empezar a entrenar. No creo que esté para el día miércoles, pero vamos a ver si para el fin de semana lo está”.

En otras noticias: ¿La Selección debe estar alrededor de quién?

¿Hasta cuándo tiene contrato Mackalister Silva con Millonarios?

El mediocampista de 39 años no viene pasando por su mejor momento con el club, una serie de lesiones no le ha permitido brillar con Millonarios en las últimas temporadas, aunque todavía le queda contrato por cumplir, ya que irá hasta junio de 2026.