Agustín Rodríguez descartó al América y ya tiene nuevo equipo

América de Cali todavía no cierra el presente mercado de fichajes, el equipo escarlata quiere sumar un delantero más a sus filas luego de la llegada oficial del ecuatoriano Daniel Valencia, pues han llegado reportes del acuerdo para fichar al paraguayo Marcelo Pérez, esto, luego de una fallida negociación para tener los servicios del argentino Agustín Rodríguez.

El exjugador de Independiente Santa Fe, que viene de un semestre destacado en Uruguay jugando para el Club Atlético Juventud, donde marcó 18 goles en 31 partidos disputados, fue seguido de cerca por el América de Cali, que habría realizado hasta dos ofertas formales por el uruguayo sin éxito en esas negociaciones.

Agustín Rodríguez ya tiene nuevo club en México

El centro delantero que ha vestido la camiseta de clubes como Nacional de Paraguay, Boston River de Uruguay, Barcelona de Ecuador y Santa Fe, se ha decidido por el fútbol mexicano en este 2026 para llegar al Atlas de Guadalajara, club donde milita el arquero colombiano Camilo Vargas.

El acuerdo está totalmente cerrado entre el conjunto mexicano y Agustín Rodríguez, así lo confirmó el periodista Cesar Luis Merlo, mencionando que el delantero llegará al equipo de Atlas en condición de préstamo por un año con obligación de compra si se cumplen ciertos objetivos.

¿Cómo va el América en la Liga BetPlay 2026-I?

El equipo dirigido por el técnico David González, que en la más reciente fecha 5 tuvo que aplazar su partido contra Fortaleza por el mal estado de la cancha del Estadio El Campín, se ubica de momento en la novena posición de la Liga BetPlay con 7 puntos, registrando dos triunfos, un empate y una derrota.

El próximo partido del equipo escarlata en este rentado local será hasta el viernes 13 de febrero, cuando el América enfrente a Independiente Santa Fe en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, duelo de la sexta fecha de la liga local programado para iniciar a las 8:00 de la noche.

