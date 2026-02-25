Fabra recupera su nivel: el DIM se ilusiona en Copa Libertadores

Independiente Medellín jugó tal vez uno de los peores partidos del año, a pesar de lo pálido que se vio el equipo antioqueño lograron clasificarse a la fase tres de la Copa Libertadores, el cuadro dirigido por Alejandro Restrepo está a dos partidos de alcanzar la añorada fase de grupos del torneo internacional.

El duelo contra Liverpool estuvo pasado por agua, razón que dificultó, en buena medida un mejor espectáculo futbolístico por parte de ambos equipos; sin embargo, lo uruguayos se vieron mucho más airosos para llevarse el encuentro.

Frank Fabra: líder de Independiente Medellín en la Copa Libertadores 2026

Durante varios pasajes del partido el equipo lució impreciso, un poco desconectado y a la vez nervioso en el encuentro, Liverpool no encontró argumentos para doblegar la defensa, que fue comandada por Fabra, uno de los jugadores más aguerridos en el terreno de juego. El lateral izquierdo retoma la confianza tras incorporarse a Boca, Frank se convirtió en el colombiano número 21 en completar más de 50 participaciones en Copa Libertadores.

Al término del encuentro, tras el 0-0, y el 2-1 en la serie, el lateral, reciente incorporación del equipo antioqueño aseguró: “Sabíamos que iba a ser un partido difícil, que ellos jugaban mucho a la pelota larga y de ahí pelear la segunda pelota. En varios momentos nos costó porque tenían muchos jugadores en el medio, nos costó igualarlo, pero por lo menos lo logramos y bueno, aquí gracias a Dios, logramos pasar”.

Desde la transmisión oficial del torneo le recordaron al lateral su experiencia y liderazgo en estos encuentros de Copa, tras su paso por Boca Juniors: “Sí, sí, es un nuevo rol que me toca. Ahora poder ayudar a mis compañeros, poder ser un líder más en la cancha y bueno, lo logramos, lo estamos logrando bien, vamos a tener un equipo para pelear la Libertadores”.

Frank Fabra dejó claro el objetivo del equipo: "Medellín tiene que estar en libertadores, podemos estar ahí"

El objetivo quedó claro para Alejandro Restrepo y los suyos, hay objetivo específico, y eso lo recalcó Frank: “creo que nos falta la próxima fase para poder lograr el objetivo que es llegar a fase de grupo y estamos más cerca”.

Independiente Medellín tendrá que disputarse su paso a siguiente ronda con el ganador de la llave entre los chilenos de O'Higgins, o los brasileños de Bahía: “Medellín tiene que estar en libertadores, podemos estar ahí, creo que aún nos queda un poco más de trabajo para hacerlo y después ir a disputarlo y lograr obtener la llave”.