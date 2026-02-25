Revelan por qué Muriel estaba en Orlando: ¿será baja contra Jaguares?

Uno de los fichajes más sonados del fútbol colombiano en este semestre fue sin duda el concretado por Junior al contratar a Luis Fernando Muriel, delantero con pasado en la Selección Colombia que también tuvo paso por equipos del Viejo Continente como Udinese, Sampdoria, Fiorentina y Atalanta.

El atacante de 34 años ya lleva 4 goles luego de 7 partidos disputados en la presente Liga BetPlay y va dando muestras de su mejoría física, futbolista que viene de anotar de penalti en la derrota 2-1 de Junior ante Santa Fe y dio de qué hablar con una historia en sus redes sociales en territorio estadounidense un día después de esa caída ante el cuadro ‘cardenal’.

Lea también: Junior vs. Nacional: revelan nueva fecha del partido aplazado de Liga BetPlay

¿Por qué Muriel estaba en Estados Unidos?

De acuerdo con información del diario El Heraldo, Luis Fernando Muriel estuvo en Orlando, Florida, este pasado lunes y martes para atender diligencias personales, recordando que el delantero viene de jugar en el equipo morado de esa ciudad de los Estados Unidos.

La fuente indica que Muriel volverá a Barranquilla este miércoles luego de que Junior ofreciera descanso a sus jugadores el pasado lunes y otorgara un permiso al delantero para ausentarse del entrenamiento del martes.

Lea también El delantero que merece una oportunidad en Selección Colombia, según Carlos Antonio

Muriel estará en el partido ante Jaguares

Mucha incógnita generó la historia de Muriel en territorio estadounidense, sin embargo, el jugador se unirá este miércoles a los entrenamientos con sus compañeros en Junior bajo las órdenes del técnico Alfredo Arias.

Así las cosas, no habrá problema para que el delantero haga presencia en el partido contra Jaguares correspondiente a la fecha 9 de la Liga BetPlay, que se llevará a cabo el próximo sábado 28 de febrero a partir de las 6:20 de la tarde en el estadio Jaraguay de Montería.

En otras noticias: Pibe Valderrama se une a la tendencia de bailar en las redes sociales