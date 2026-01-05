Falcao descartó su regreso a Colombia: "Hay opciones afuera"

Falcao García volvió al fútbol colombiano en 2024, en lo que fue recibido como un acontecimiento histórico. El máximo goleador de la Selección Colombia, ídolo internacional y referente generacional, cumplió el anhelo de vestir la camiseta de Millonarios.

Lea también Falcao espera por una decisión: los cuatro equipos que podrían ficharlo en 2026

Sin embargo, lo que prometía ser un cierre romántico de carrera terminó convertido en un capítulo cargado de tensión, desencanto y una salida que dejó heridas abiertas en el entorno azul. Un hecho por el que el regreso del tigre parece casi imposible.

Desde su llegada a Bogotá, el ‘Tigre’ despertó una expectativa pocas veces vista en la Liga BetPlay. Los estadios llenos, la atención mediática constante y la ilusión de competir por títulos marcaron sus primeros meses. En lo deportivo, su aporte fue irregular. Aun así, su liderazgo y jerarquía dentro del camerino fueron reconocidos incluso por quienes cuestionaron su rendimiento en cancha.

El punto de quiebre se produjo tras la eliminación de Millonarios en los cuadrangulares, especialmente luego del clásico ante Independiente Santa Fe. En la rueda de prensa posterior a ese encuentro, Falcao realizó declaraciones que sacudieron al fútbol colombiano. “Nos sentimos perjudicados”, afirmó, y fue más allá al asegurar que el equipo había sido “robado” por decisiones arbitrales y por el uso del VAR. Sus palabras provocaron reacciones divididas.

En otras noticias

A partir de ese momento, la relación entre el delantero samario y una parte de la prensa deportiva se fracturó. Por ello, pesé a los rumores que lo ligaron ante un posible regreso a Millonarios o la opción de firmar por el Deportivo Cali, el samario descartó esas posibilidades.

Con esto en mente, desde el entorno del goleador se apuntó que su idea es jugar en el exterior. Según lo revelado, el ex River Plate ha manifestado que buscará una oferta en el fútbol internacional que pueda satisfacer sus pretensiones económicas y brindarle la tranquilidad que le faltó en Colombia.

Dentro de sus chances se habla de Emelec, Gimansia e incluso alguna alternativa en la MLS. Por ahora, el tigre ya hace su preparación física a la espera de lograr un acuerdo que pueda relanzar su carrera para su última etapa como profesional.

Lea también Falcao más cerca de volver: Ya hay acercamientos con gigante sudamericano

El futuro del goleador sigue abierto. A sus 39 años, continúa evaluando opciones para prolongar su carrera, con sondeos desde otros países de Sudamérica. Lo que sí parece claro es que su etapa en Millonarios quedó marcada por una mezcla de orgullo, frustración y cuentas pendientes.