Falcao más cerca de volver: Ya hay acercamientos con gigante sudamericano

El futuro de Radamel Falcao García vuelve a ser tema de conversación en el mercado sudamericano. A pocos días de iniciar la campaña 2026, el delantero colombiano sigue analizando opciones para continuar su carrera profesional, mientras nuevos interesados empiezan a aparecer en el panorama.

Cerro Porteño confirmó acercamientos por Falcao

En las últimas horas, Cerro Porteño se sumó a la lista de clubes que han preguntado por el Tigre. Así lo confirmó Enrique Bidermann, dirigente del club paraguayo, quien reconoció que existieron contactos reales con el entorno del atacante.

En diálogo con Vbar de Caracol Radio, el directivo explicó que, aunque el interés es concreto, aún no hay una respuesta definitiva por parte del colombiano. “Hay algunos contactos por Falcao García, pero por ahora no se ha prosperado. A quién no le gustaría tenerlo en su equipo”, señaló Bidermann.

El Tigre sigue evaluando su futuro para 2026

Falcao, de 39 años, continúa generando expectativa pese a su edad, respaldado por una trayectoria que lo mantiene vigente en el mercado. Tras sonar para clubes como Gimnasia, Tigre y Emelec, el interés de Cerro Porteño refuerza la idea de que su próximo destino podría seguir estando en Sudamérica.

Cabe recordar que el atacante viene de descansar después de disputar seis meses con Millonarios, equipo con el que jugó 29 partidos y marcó 10 goles, números que despertaron nuevamente el interés de varios clubes de la región.

Aunque todavía no hay una decisión tomada, Radamel Falcao García sigue siendo una opción atractiva para clubes importantes del continente. El contacto confirmado con Cerro Porteño demuestra que el Tigre aún tiene mercado y que su futuro en 2026 dependerá, principalmente, de la elección que haga junto a su familia.