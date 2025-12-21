[Video] Falcao volvió a hacer gol y lo marcó en el Pascual Guerrero

Radamel Falcao García volvió a ser protagonista este sábado 20 de diciembre al marcar un gol en el partido de despedida de Mario Alberto Yepes.

El encuentro se disputó en el estadio Pascual Guerrero de Cali, donde el Tigre hizo parte del equipo de la Selección Colombia que enfrentó a los Amigos de Yepes.

Lea también Independiente Medellín está próximo a anunciar a su primer refuerzo para 2026

La anotación de Falcao significó el 5-3 parcial a favor del combinado tricolor, en un duelo cargado de nostalgia, figuras históricas y ambiente festivo.

El gol llegó tras una jugada individual por el sector izquierdo, seguida de un pase preciso que lo dejó solo entrando al área rival.

En el mano a mano con el portero, Falcao definió con simpleza, y de inmediato varios de los jugadores que estaban en cancha fueron directamente a abrazarlo.

Este tanto representó el regreso al gol del delantero, teniendo en cuenta que durante el segundo semestre de 2025 no tuvo actividad oficial.

Video del gol de Falcao en la despedida de Yepes

¿Cuándo fue el último gol de Falcao con Millonarios?

Su última anotación registrada había sido en junio, cuando vestía la camiseta de Millonarios en un clásico ante Independiente Santa Fe.

Aquella noche del 19 de junio, Falcao marcó el descuento en la derrota 2-1 ante el rival de patio, resultado que significó la eliminación azul en la lucha por el título.

Lea también Un colombiano salió del Astana y ya fue anunciado por su nuevo equipo

Posterior a ese partido, en rueda de prensa, y sacando a relucir su frustración por no cumplir con el objetivo de salir campeón en Colombia pese al deseo de muchos, Falcao criticó al arbitraje y a Dimayor, razón por la que fue sancionado.

Por ahora, el máximo goleador histórico de la Selección Colombia no ha anunciado su retiro, y mantiene abierta la posibilidad de firmar con algún equipo para la próxima temporada.