Revelan dónde jugarán Edwin Cardona y David Ospina en 2026

Atlético Nacional empieza a despejar dudas de cara a la temporada 2026 y una de ellas tiene que ver con dos de sus referentes más mediáticos.

Pese a los rumores sobre posibles salidas, Edwin Cardona y David Ospina continuarían jugando en Atlético Nacional durante el próximo año.

La información fue revelada por el periodista Juan David Londoño, cercano a la actualidad del club antioqueño.

Según se conoció, la dirigencia del Verde renovaría a ambos futbolistas por un año, extendiendo su vínculo hasta diciembre de 2026.

Se trata de dos jugadores que, aunque han sido resistidos por un sector de la hinchada, vienen de ser campeones de la Copa BetPlay 2025.

En cuanto a sus edades, David Ospina tiene 37 años, mientras que Edwin Cardona cuenta con 33, por lo que su continuidad también responde a la experiencia en el plantel.

Nacional le apunta a la Copa Sudamericana 2026

Atlético Nacional tendrá un reto internacional importante en 2026, pues disputará la fase previa de la Copa Sudamericana frente a Millonarios FC, en el estadio Atanasio Girardot.

La intención del club es ser protagonista en el certamen continental, motivo por el cual planea liberar algunos cupos en la plantilla y luego anunciar refuerzos de peso.

¿Quién será el nuevo técnico de Atlético Nacional?

En paralelo, la dirigencia también trabaja en el posible reemplazo de Diego Arias en la dirección técnica, ya que, pese al título copero, el rendimiento del entrenador interino no ha terminado de convencer tras la salida de Javier Gandolfi.