Falcao advierte a Millonarios: "lo que hace falta..."

Millonarios dio por finalizada su gira de pretemporada en el sur del continente y más allá de enfrentar a dos equipos importantes de Argentina, lo cierto es que esta gira dejó el regreso de Radamel Falcao García con el cuadro embajador.

De esta forma, tras su salida del club luego de la eliminación del primer semestre del 20225, el delantero con pasado en diferentes clubes de Europa volvió a vestir la casaca azul y saltó al terreno de juego para enfrentar el cierre de compromiso ante Boca Juniors en La Bombonera.

Tras el compromiso, que terminó empatado sin goles, Falcao habló con los medios sobre su regreso a las canchas.

"Fue un partido duro. Ellos buscaron nuestro arco de manera insistente y al principio nos costó acomodarnos, pero con el paso de los minutos nos fuimos soltando y cada vez estuvimos mejor dentro del partido. Finalmente, el balance es positivo", reconoció.

Del mismo modo, el atacante expresó su felicidad por volver al club y dejó claro el nivel en el que se encuentra así como la forma de optimizar su rendimiento.

"Me sentí bien físicamente, traté de exigirme. Lo que hace falta ahora es sumar partidos, eso es lo más importante".

"Estoy muy contento de poder estar acá nuevamente y con mucha ilusión. En lo físico me siento bien; ahora lo que falta es tomar dinámica de equipo, algo que se consigue con entrenamientos y partidos", concluyó.

Ahora, Millonarios se prepara para el inicio de la Liga Betplay en donde se enfrentará al Bucaramanga en el Estadio Américo Montanini el próximo sábado 17 de enero.