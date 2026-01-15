Muriel es 'tiburón': Junior hizo presentación oficial del goleador

Junior de Barranquilla se vuelve a robar el protagonismo en el Fútbol Profesional Colombiano al anunciar el que podría llegar a ser el mejor fichaje de la temporada 2026 hasta el momento, el del delantero de 34 años, Luis Fernando Muriel.

El atacante con importante paso por el fútbol de Europa y en la Selección Colombiafinalmente regresó al FPC y lo hará para jugar con el equipo de sus amores, Junior, el cual hizo un gran esfuerzo para poder tenerlo en sus filas durante el presente año.

Tras una intensa negociación con Orlando City, equipo de la MLS dueño de los derechos deportivos de Muriel y con el cual tenían contrato vigente hasta diciembre de 2026, el equipo barranquillero finalmente pudo confirmar uno de los fichajes más esperados por los fanáticos del fútbol.

Muriel percibirá un salario cercano a los 1.5 millones de dólares anuales, más una serie de bonificaciones por rendimiento, objetivos deportivos y participación en torneos internacionales. El vínculo se extendería hasta diciembre de 2027, lo que evidencia la intención del Junior de construir un proyecto sólido.

Con un emotivo video, el cuadro 'tiburón' anunció esta esperada llegada que llega en el mejor momento posible, siendo este un golpe anímico para la Superliga BetPlay que está a punto de jugarse contra Santa Fe, pero también para la Copa Libertadores.





¿Cómo le fue a Muriel jugando con Orlando City en la MLS?

Tras su exitoso paso en la Serie A jugando con Atalanta, Muriel arribó a Estados Unidos en la temporada 2023/24. Desde entonces el delantero del Atlántico colombiano tuvo la oportunidad de jugar 84 partidos, más de 4.400 minutos dentro del terreno de juego en donde tuvo la oportunidad de demostrar su talento en 17 goles y 13 asistencias.