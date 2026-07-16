Lucas González reveló si quiere contar con Duván Vergara en Nacional

En los últimos días, se ha mencionado que Atlético Nacional de Medellín estaría interesado en contar con los servicios del reconocido extremo Duván Vergara, que tiene pasado en América de Cali.



Sobre el tema, este jueves 16 de julio, en el programa Despierta Win, de Win Sports, fue consultado Lucas Fidolo González Vélez, director técnico del conjunto verde y blanco de la capital del departamento de Antioquia.

Lo que dijo Lucas sobre Duván

Lucas, sin rodeos, reveló que le gustaría contar con los servicios de un jugador de la clase de Duván Vergara. Aunque eso sí, dijo que no es el indicado para hablar si el fichaje se puede realizar o no.



“Me encantaría que Duván pudiera estar con nosotros. Es uno de los mejores extremos que tiene Colombia. Ojalá que Duván pueda venir en algún momento para ayudarnos a ganar títulos acá”, expresó, sin rodeos.

¿Qué pasará con Bello?

Lucas, quien llegó a Nacional procedente del Deportes Tolima, también hizo referencia al tema Eduard Bello, que en los últimos días fue relacionado con el Deportivo Cali del venezolano Rafael Dudamel.



“Eduard Bello es jugador nuestro, han llegado bastantes jugadores de otros equipos y eso hace que tengamos más jugadores en posiciones, pero él hasta el momento es jugador de Nacional y si está acá, le vamos a sacar el máximo rendimiento”, manifestó.

¿Cómo le irá a Lucas en Nacional?

El director técnico, además, hizo referencia a Juan Manuel Rengifo. “Juan Manuel Rengifo es un jugador que tuve en divisiones menores; mientras él sea jugador de nosotros, lo voy a explotar, representa el juego que yo quiero ejercer. Por otra parte, por supuesto que me encantaría tener a Duván Vergara; es un extremo fantástico. Ojalá que él pueda venir en algún momento”, aseveró.



“Le dije a mi representante de escuchar a alguien si llega un club que tiene la oportunidad de ganar la Copa Libertadores, por eso tomamos esta decisión, porque es un sueño para mí, no es por una cuestión de dinero, yo quiero ganar y aportar a que el FPC siga creciendo”, sentenció, entre otras cosas más, sobre su llegada al verdolaga.