Pereira le está 'arruinando' un fichaje al Cali

Los días para que inicie la Liga Betplay de clausura son cada vez menos y junto con ello los clubes deben empezar a definir la plantilla de jugadores que estará presente en la competencia, tema que se le está complicando a Deportivo Cali.

El equipo comandado por Rafael Dudamel es uno de los que mejor se ha reforzado en medio de la pretemporada, pero le hacía falta la "estocada final", en donde tenía en sus planes a Yuber Quiñones, pero Pereira le estaría complicando las cosas y no lo dejaría ir.

La decisión final sobre Yuber Quiñones la tiene Pereira

Deportivo Cali se encuentra llevando a cabo trabajos de pretemporada de la mano de Rafael Dudamel, el estratega venezolano que regresó a tomar las riendas del club tras la salida de Alberto Gamero y que desde entonces ha conseguido importantes resultados, durante el cierre de la Liga Betplay de apertura y ahora en medio del mercado de fichajes.

Por el momento se han tenido que anunciar un par de salidas como la de Andrés Correa, Felipe Aguilar y, por ahora se mantiene en suspenso la de Pedro Gallese, el guardameta de la Selección de Perú, tras un supuesto interés por parte de Alianza Lima.

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Sin embargo, ahora la incertidumbre está en el tema de las contrataciones, ya que aunque ya se hizo oficial la llegada de Leyser Chaverra, Nicolás Benedetti y Edwin Velasco, Dudamel y los directivos también querían contar con Yuber Quiñones, extremo goleador y con gran proyección a futuro, ya que solamente tiene 23 años.

El delantero formado en Millonarios despertó el interés del 'azucarero', se han llevado a cabo un par de acercamientos y Quiñones tiene la entera disposición de formar parte del equipo, pero recientemente confesó que no depende de él, sino de Pereira.

"Sí, el interés del Cali es real. Ellos han hecho su parte, pero por ahora depende del Pereira, que es el que tiene que tomar la decisión. Yo sigo entrenando con profesionalismo y esperando que se pueda resolver de la mejor manera para todas las partes".

¿Cómo le fue a Yuber Quiñones con Pereira?

Quiñones llegó al conjunto 'matecaña' en el segundo semestre de la temporada 2024 y desde entonces se convirtió en una pieza importante en la ofensiva del equipo, habiendo jugado 62 partidos, más de 4.000 minutos dentro del campo de juego en los cuales ha podido anotar gol en 14 ocasiones y marcar 3 asistencias.

Pedro Gallese se quedaría en Cali

En las últimas horas se dio a conocer que el conjunto peruano querría contratar a Pedro Gallese, pero desde la directiva de Deportivo Cali se confirmó que, por ahora, no hay ninguna oferta sobre la mesa y que deberá cumplir con el resto de contrato que aún tiene, tal como aclaró Felipe Restrepo, gerente General del ‘Azucarero’.

“No tenemos conocimiento del interés formal de club alguno, para la desvinculación de Pedro Gallese. Tiene contrato con nosotros por año y medio. La voluntad del club es que se cumpla con dicho contrato a cabalidad”, señaló en diálogo con TV Perú Deportes.