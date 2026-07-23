Los 10 equipos del FPC con mayor rating en la historia de la televisión colombiana

La discusión sobre los derechos de televisión del fútbol colombiano tomó fuerza luego del comunicado emitido por los ocho clubes más tradicionales del país, que solicitaron revisar el modelo de distribución de los ingresos antes de negociar un nuevo contrato.

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En ese contexto, cobra relevancia conocer cuáles son los equipos que históricamente han generado mayor audiencia en la televisión colombiana.

Los equipos más vistos en la TV colombiana

Hace unas seis semanas, Rating Colombia publicó el ranking de los clubes del fútbol profesional colombiano con mayor rating en la historia de la televisión privada, un listado encabezado por Atlético Nacional:

1. Atlético Nacional

2. Millonarios

3. América

4. Junior

5. Independiente Santa Fe

6. Deportivo Cali

7. Independiente Medellín

8. Deportes Tolima

9. Once Caldas

10. Cúcuta Deportivo

Llama la atención que Deportes Tolima, pese a aparecer en la octava posición, no hace parte del denominado G8, mientras que Once Caldas, noveno en el listado, sí integra ese grupo de clubes que impulsa la modificación del sistema de reparto.

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Una de las razones que suele mencionarse para explicar esa diferencia es el peso histórico de Once Caldas dentro del fútbol colombiano, especialmente tras conquistar la Copa Libertadores de 2004, un logro que fortaleció su reconocimiento nacional.

La discusión planteada por el G8 gira precisamente alrededor de que variables como la audiencia, la inversión, el rendimiento deportivo y el respaldo de los aficionados tengan mayor incidencia en la distribución de los recursos provenientes de la televisión.

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¿Cuándo llegó la televisión a Colombia?

Vale recordar que el fútbol profesional colombiano nació oficialmente en 1948, mientras que la televisión llegó al país el 13 de junio de 1954, iniciando una relación que con el paso de las décadas transformó el negocio del deporte.

Primer partido de fútbol colombiano con transmisión de TV

El primer partido televisado en Colombia fue el triunfo de Independiente Santa Fe por 2-0 sobre Deportivo Cali, disputado en El Campín el 24 de abril de 1955. Posteriormente, la televisión privada tomó fuerza desde 1966 y terminó consolidándose definitivamente en 1998, dando paso a una nueva era en la comercialización de los derechos audiovisuales del fútbol colombiano.