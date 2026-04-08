Mackalister Silva admite el mal juego de Millonarios y apunta al clásico con Santa Fe

Millonarios encendió las alarmas en su debut internacional tras caer 2-0 frente a O’Higgins en Rancagua, un resultado que compromete seriamente su camino en la Copa Sudamericana. El equipo dirigido por Fabián Bustos volvió a evidenciar falencias defensivas y una preocupante falta de generación ofensiva.

Mackalister Silva se sincera tras la derrota de Millonarios

El conjunto bogotano sufrió desde el inicio, especialmente en el juego aéreo. A los 12 minutos, Arnaldo Castillo abrió el marcador de cabeza tras un tiro de esquina ejecutado por Francisco González, aprovechando una desatención en defensa. Millonarios no reaccionó y tuvo un primer tiempo sin profundidad ni claridad.

En la segunda parte, el panorama empeoró con la expulsión de Jorge Arias, que dejó al equipo con diez jugadores. Aunque hubo intentos aislados, como un cabezazo de Rodrigo Contreras, la falta de eficacia fue evidente.

Sobre el final, O’Higgins liquidó el encuentro con otro tanto de González, sellando una victoria justa. Millonarios, sin respuestas ni variantes, deberá reaccionar rápidamente para evitar que la crisis se profundice.

Millonarios tuvo un debut para el olvido en la Copa Sudamericana y uno de los referentes del plantel, David Mackalister Silva, no ocultó la autocrítica tras la derrota. El capitán, que estuvo lejos de su mejor versión en Rancagua, reconoció que el equipo no cumplió con las exigencias del torneo.

Mackalister Silva admite el mal juego y apunta al clásico con Santa Fe

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“No estuvimos al nivel de lo que tiene que ser una competencia internacional, somos conscientes del error que cometimos, de cómo jugamos mal. La verdad es esa”, afirmó el mediocampista, evidenciando la preocupación interna por el rendimiento colectivo.

Más allá del golpe, Silva también dejó claro que el grupo ya pasó la página y piensa en lo que viene: “Nada, tenemos es que ya pensar en lo que viene, que es Santa Fe y bueno, pues replantear porque todavía quedan cinco partidos”, agregó.

Millonarios ahora deberá enfocarse en el clásico capitalino, con la obligación de mejorar su imagen y recuperar confianza tras un inicio internacional que dejó más dudas que certezas.