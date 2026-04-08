Millonarios tuvo amargo debut en la Copa Sudamericana: además del partido también perdió dinero

Millonarios tuvo un amargo debut en la Copa Conmebol Sudamericana al perder en condición de visita con el Club Deportivo O'Higgins de Chile con marcador de 0-2.

El equipo 'embajador' dejó una pobre impresión en su primera salida en la fase de grupos del certamen internacional, teniendo en cuenta algunos errores y la pasividad defensiva.

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Adicionalmente, a los dirigidos por Fabián Bustos se les vio con muy pocas variantes en la labor ofensiva.

El dinero que perdió Millonarios con su debut en Copa Sudamericana

Teniendo en cuenta la bolsa de premios establecida por la Confederación Sudamericana de Fútbol, Millonarios perdió, además del partido, la cifra de USD 125.000.

Y es que si el conjunto 'embajador' hubiera ganado el compromiso contra O'Higgins, habría ingresado a sus arcas dicha cantidad de dinero.

Mérito deportivo

Para la edición 2026 de la Copa Conmebol Sudamericana, la Confederación Sudamericana de Fútbol estableció un bono de USD 125.000 para cada uno de los equipos que logren victorias en la fase de grupos del certamen.

Próximo partido de Millonarios en la Copa Sudamericana

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Millonarios volverá a jugar en la fase de grupos de la Copa Conmebol Sudamericana el miércoles 15 de abril cuando reciba en el estadio El Campín de Bogotá a Boston River en duelo válido por la segunda fecha.