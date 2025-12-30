Falcao daría la sorpresa de 2026: ficharía por club histórico de Ecuador

Radamel Falcao García vuelve a ocupar un lugar central en la agenda deportiva sudamericana. A sus 39 años, el máximo goleador histórico de la Selección Colombia no solo se resiste a colgar los botines, sino que analiza con detenimiento una propuesta que podría marcar un nuevo capítulo en su extensa y prestigiosa carrera.

Tras su salida de Millonarios, el delantero samario se mantiene activo en el radar del mercado, impulsado por una oferta económica que ha sido catalogada como un verdadero “mega salario” para el contexto regional.

Luego de cerrar su etapa en el club bogotano a mediados de 2025, el ‘Tigre’ quedó como agente libre. Aunque su paso por el fútbol colombiano estuvo cargado de simbolismo y emoción, factores externos como la carga tributaria y la sostenibilidad financiera impidieron su continuidad.

Sin embargo, lejos de pensar en el retiro, el atacante dejó claro que su intención es seguir compitiendo al más alto nivel durante 2026, siempre que el proyecto deportivo y personal sea el adecuado.

En ese escenario aparece con fuerza Emelec de Guayaquil, una de las instituciones más tradicionales del fútbol ecuatoriano. El conjunto eléctrico, reconocido por su historia y su fervorosa hinchada, estaría dispuesto a realizar un esfuerzo importante para seducir al experimentado artillero. Según revelaciones periodísticas, el club “volvería a vestirse de azul” para recibir a una figura internacional que todavía despierta admiración en todo el continente.

La propuesta económica es uno de los puntos que más ha llamado la atención. Se habla de un ingreso cercano a los 30.000 dólares mensuales, lo que representa alrededor de 360.000 dólares al año, una cifra considerable dentro del balompié ecuatoriano y equivalente a más de 1.300 millones de pesos colombianos.

Aunque distante de los contratos que Falcao firmó en ligas europeas de primer nivel, el monto refleja un equilibrio entre la realidad financiera del club y el peso mediático y deportivo que podría aportar el delantero.

Más allá del dinero, el posible fichaje tendría un impacto profundo en varios frentes. Para Emelec, incorporar a un futbolista con recorrido en equipos como Atlético de Madrid, AS Mónaco, River Plate y la Premier League significaría un salto de calidad inmediato.

No solo en términos futbolísticos, sino también en visibilidad internacional, venta de abonos, patrocinadores y liderazgo dentro del camerino. La experiencia del colombiano podría ser clave para fortalecer un plantel que busca protagonismo tanto a nivel local como en competiciones continentales.

No obstante, por ahora no existe un acuerdo cerrado. Desde el entorno del jugador se ha dejado entrever que, aunque hay interés y sondeos, todavía no se han iniciado negociaciones formales. Voces cercanas a la operación aseguran que “la idea gusta”, pero que todo dependerá de la estructura deportiva, el calendario competitivo y las garantías físicas para un futbolista que ha sabido reinventarse tras superar lesiones complejas a lo largo de su carrera.

El interés no se limita únicamente a Ecuador. En el radar de Falcao también aparecen alternativas en otros países de la región, especialmente en el fútbol argentino, donde su pasado con River aún genera respeto y nostalgia. Sin embargo, la posibilidad de liderar un nuevo proyecto, con menor presión mediática y un rol protagónico, podría inclinar la balanza hacia un destino distinto a los tradicionales.

Para el delantero samario, se trata de prolongar una trayectoria que ha dejado huella en cada liga que ha pisado. Su vigencia no se mide solo en goles, sino en la influencia que ejerce dentro y fuera del campo. Cada paso que da sigue siendo noticia, y cada rumor alimenta la ilusión de los aficionados que crecieron viéndolo celebrar en escenarios míticos.