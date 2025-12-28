Los refuerzos que le faltan a Millonarios para 2026: jugadores en carpeta y rumores

Millonarios no descansa y en los últimos días del 2025 sigue trabajando en la búsqueda de refuerzos para afrontar la temporada 2026.

Después de ratificar a Hernán Torrescomo director técnico y anunciar la llegada del argentino Ariel Michaloutsos como nuevo director deportivo, el conjunto 'embajador, empezó a conformar la nómina para el próximo año.

El primer refuerzo que se confirmó fue el del experimentado delantero Carlos Darwin Quintero, quien llegó a Millonarios luego de terminar su vínculo con Deportivo Pereira.

Posteriormente, Hernán Torres explicó en rueda de prensa que le había manifestado a los directivos su deseo de reforzar las posiciones de lateral izquierdo, mediocampista de primera línea, interiores, extremo y delantero.

"Hay más de cuatro o cinco posiciones en las que hemos pedido jugadores. Un lateral izquierdo, un volante de primera línea, dos interiores, un extremo y un delantero", dijo Torres.

Los refuerzos confirmados por Millonarios

Después de presentar a Carlos Darwin Quintero, Millonarios hizo oficial el fichaje del mediocampista Mateo García, quien se había destacado en la temporada 2025 con la camiseta de Once Caldas.

Seguidamente, el conjunto 'embajador' confirmó la contratación de Sebastián Valencia para ocupar la posición de lateral izquierdo y recientemente se anunció el fichaje de Julián Angulo, quien se ha desempeñado como extremo.

Los refuerzos que le faltan a Millonarios

Teniendo en cuenta los jugadores incorporados, a Millonarios le faltaría contratar a un mediocampista de primera línea, un interior y un delantero centro para cumplir con los pedidos del entrenador Hernán Torres.

El delantero y el mediocampista que quiere Millonarios

Desde los primeros días del mercado de fichajes se ha dado a conocer que Millonarios tiene en la mira a su próximo delantero para la temporada 2026.

Luego de confirmarse la salida del costarricense Juan Pablo Vargas, el cuadro 'embajador' liberó un cupo de extranjeros, por lo que se enfocó en el atacante argentino Rodrigo Nicolás Contreras.

Del mismo modo, Millonarios ha adelantado negociaciones para incorporar al mediocampista chileno Rodrigo Ureña.



