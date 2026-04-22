Gamero tendría acuerdo verbal con un 'grande' de la Liga BetPlay

En la fecha 10 de la Liga Betplay se confirmó la salida de Alberto Gamero del cargo como director técnico. El cuadro 'azucarero' cayó por un marcador de 0-2 y el técnico samario anunció su despedida en la rueda de prensa, dando paso a una nueva era de Rafael Dudamel en el club.

Sin embargo, el estratega samario caería de pie tras su regular paso por Deportivo Cali, ya que estuvo en planes de clubes internacionales, de Atlético Bucaramanga ante los problemas con Leonel Álvarez y ahora todo parece indicar que aterrizaría en Independiente Medellín.

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Gamero tiene acuerdo verbal con Medellín

Por el momento no se ha hecho nada oficial, pero el estratega samario forma parte de un selecto listado de entrenadores que se encuentran como agentes libres. Gamero está entre varios candidatos a dirigir distintos clubes sin DT y ya se empiezan a intensificar los esfuerzos.

Mientras que en el Fútbol Profesional Colombiano también comenzó a sonar para arribar a Atlético Bucaramanga tras la inminente salida de Leonel Álvarez, ya que Gamero conoce bastante bien la dinámica de la Liga Betplay y es un técnico al cual los procesos, aunque llegan a tardar más de lo esperado, rinden frutos.

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Aún así parece que su novela llegó al final y tras un par de meses sin dirigir, sería el nuevo director técnico de Independiente Medellín, luego de que se hiciera oficial la salida de Alejandro Restrepo el martes 21 de abril por medio de sus redes sociales.

Según se dio a conocer, la directiva del 'poderoso de la montaña' no se quedó de brazos cruzados y se habría comunicado con Gamero, llegando a un acuerdo verbal para que se vincule lo más pronto posible al equipo, tomando en cuenta que siguen con vida en la Copa Libertadores.

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¿Cómo le fue a Gamero dirigiendo a Cali?

El estratega samario arribó al cuadro 'azucarero' para el segundo semestre de la temporada 2025 y militó hasta marzo del presente año, habiendo estado más de 200 días al cargo y dejando un saldo de ocho victorias, nueve empates y 11 derrotas.

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Confirmado el DT de Medellín tras la salida de Restrepo

De manera paralela, el club emitió un comunicado más extenso en el que informó que el equipo quedará bajo la dirección interina de Sebastián Botero y Francisco Nájera, mientras se define al nuevo cuerpo técnico en propiedad.

La salida de Restrepo se da en un momento crítico de la temporada, pues el equipo se encuentra a solo tres fechas de finalizar la fase regular de la Liga BetPlay, con un panorama complicado en la tabla