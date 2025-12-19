Falcao rompe todo en Argentina: equipo histórico negocia su fichaje

Falcao Garcíase alista para lo que será su regreso a las canchas. El delantero con pasado en Millonariosno disputó el segundo semestre de 2025 y tras su salida del cuadro embajador buscaba opciones para llegar a un nuevo equipo.

Según lo revelado en las últimas horas, el goleador histórico de la tricolor tendría opciones para llegar a un equipo histórico de laLiga de Argentina. Tras su inicio de carrera en River Plate, el tigre podría tener una opción para volver a jugar al sur del continente.

Desde la directiva deGimnasia de La Platase ha revelado que habría un interés formal por el delantero samario. El club comandado por Carlos Anacleto estaría buscando opciones para reforzar su delantera y en su lista de candidatos figura el 'tigre'.

La llegada del colombiano al 'lobo' de la plata ya se había tratado a mediados de 2025. En aquella oportunidad, Mariano Cowen, quien era el presidente del cuadro albiceleste había manifestado su interés por sumar al atacante con una larga carrera en Europa.

Sin embargo, por aquella ocasión el ariete samario se negó a la posibilidad por temas relacionados con su vida personal y aunque el interés del club era importante, no se logró un acuerdo.

Ahora, según lo ha revelado el medio 0221.com.ar, el colombiano es una de las posibilidades que más gusta para reforzar el ataque del 'lobo'. Incluso se ha apuntado que Fernando Zaniratto encargado de la Secretaría Técnica, ya ha hecho los primeros acercamientos.

Desde Colombia no se ha confirmado si ya existen los primeros contactos con el equipo argentino para cerrar el fichaje de Falcao. Lo cierto es que el tigre ha filtrado su intención de no dar por cerrada su carrera y buscar un nuevo equipo para principios de 2025.

Por ahora, el delantero se entrena en medio de sus vacaciones a la espera de poder llegar a un acuerdo con alguno de los equipos interesados en su fichaje. Todo apunta que el tigre tendrá una nueva etapa profesional a partir del mes de enero.



