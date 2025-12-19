Millonarios tiene listos dos fichajes: ¿Quiénes y cuándo llegan?

Millonarios acelera su planificación para la temporada 2026 con el objetivo de volver a ser protagonista en la Liga BetPlay. Tras un 2025 irregular y sin presencia en los cuadrangulares del segundo semestre, el club embajador empezó a mover fichas con antelación y ya tiene avanzadas nuevas incorporaciones que reforzarán zonas clave del plantel.

Luego de confirmar a Carlos Darwin Quintero y Mateo García, en Bogotá ya se preparan para hacer oficiales dos fichajes más, ambos con buen rendimiento en el segundo semestre del año.

Los dos jugadores que están listos para firmar

Según se conoció, Sebastián Valencia y Julián Angulo ya se encuentran en Bogotá realizando los exámenes médicos correspondientes. Valencia, lateral que viene de destacarse con Fortaleza FC, llegará en condición de jugador libre y firmará un contrato por dos temporadas con Millonarios.

Por su parte, Julián Angulo, extremo que fue una de las figuras de Llaneros, arribará al club capitalino en calidad de préstamo desde Independiente Medellín, equipo dueño de sus derechos deportivos. El acuerdo será hasta diciembre de 2026, con la intención de potenciar su proyección en un club grande del FPC.









¿Cuándo serían anunciados oficialmente?

Si no surge ningún inconveniente en los exámenes médicos, ambos futbolistas serán oficializados este viernes como el tercer y cuarto refuerzo del Embajador para el próximo año. La idea del cuerpo técnico es que se integren de inmediato a la pretemporada para adaptarse al modelo de juego desde el inicio.

Además, desde el entorno del club se señala que, una vez cerradas estas dos incorporaciones, el siguiente en firmar sería el chileno Rodrigo Ureña, mientras la directiva trabaja en sumar al menos cuatro refuerzos más en posiciones específicas.

Un mercado que apenas comienza en Millonarios

Con estos movimientos, Millonarios deja claro que no quiere improvisar de cara al 2026. La llegada de Valencia y Angulo apunta a darle mayor profundidad y competencia interna al plantel, mientras el club sigue activo en el mercado buscando experiencia y jerarquía.

El Embajador empieza a tomar forma y, con varios fichajes aún por concretarse, el proyecto deportivo ya muestra señales de una renovación ambiciosa para volver a pelear en lo más alto del fútbol colombiano.