Falcao no está bien: se confirmó la razón por la que no jugó ante Nacional

El Estadio Atanasio Girardot fue el escenario deportivo testigo de un auténtico partidazo entre Millonarios frente a Atlético Nacional a nivel de competencia internacional, ya que se encontraban luchando por un cupo a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Con tan solo 90 minutos por jugarse en Medellín, ya que este era un partido único, los directores técnicos salieron con lo mejor de lo mejor en sus plantillas para intentar llevarse la victoria. Al final el vencedor fue Fabián Bustos, pero no precisamente contó con lo más destacado de su nómina dentro del terreno de juego, ya que Radamel Falcao no estuvo ni cerca de ingresar al compromiso.

Bustos reveló la razón por la que Falcao no jugó contra Nacional

Previo al viaje a la ciudad de Medellín, Millonarios entregó buenas noticias a todos sus seguidores, pues logró recuperar a jugadores importantes dentro del equipo de Fabián Bustos, haciendo que la ilusión de todos los seguidores azules creciera cada vez más hasta el punto de poder celebrar como tanto lo esperaban tras la contundente victoria por un marcador de 1-3.

La principal novedad dentro de los convocados de Millonarios fue el regreso de Radamel Falcao García, quien regresó a la concentración tras la molestia física que sufrió en el juego contra Llaneros y que lo alejó de las canchas por aproximadamente tres semanas.

El 'tigre' se tomó su tiempo de readaptación, entrenó a la par de sus compañeros en el debido momento y Bustos considero que ya podía volver a la convocatoria del cuadro 'embajador', al igual que Rodrigo Contreras, quien si auspició como titular y fue protagonista con doblete, por lo que se pensó que Falcao también iba a tener minutos.

Al ver al goleador histórico de la Selección Colombia calentando, pero sin la oportunidad para ingresar al campo de juego, los fanáticos del club se preocuparon y la incertidumbre creció cuando fue el propio Fabián Bustos quien confirmó en rueda de prensa post partido que el 'tigre' "no estaba al 100%", panorama preocupante para el regreso a la acción en la Liga Betplay.

Fabián Bustos dio la clave del triunfo ante Nacional

El entrenador argentino de 56 años se mostró muy satisfecho y agradecido con sus jugadores luego de la gran victoria ante Nacional, mencionando que la clave estuvo en el orden táctico del equipo y el esfuerzo demostrado en la cancha en zona de ataque.

“Agradecido con los jugadores, creo que Nacional no perdía de local desde que estaba su entrenador, hacerles tres goles, la clave era defender bien, sacarles la pelota, la clave era atacar como nos gusta, por afuera, con los dos nueves, agradecido por lo que han hecho los jugadores, la verdad que somos bendecidos por ver cómo se entrenan, hemos dado un paso, pero el próximo lunes volvemos al torneo local para intentar la clasificación”, empezó diciendo el técnico.