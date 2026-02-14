Mala noticia para Bucaramanga: Dimayor sancionó a una de sus figuras

La fecha 6 de la Liga BetPlay comenzó de manera bastante exigente, con lluvias de goles, resultados sorpresivos, el liderato de Internacional de Bogotá tras la victoria ante Cali y también con varias expulsiones por las cuales Dimayor tuvo que tomar medidas drásticas.

Atlético Bucaramanga fue justo uno de los protagonistas de esta historia, ya que en la sexta jornada no solo dejó escapar la victoria como local ante Tolima, sino que también sufrió la expulsión de Félix Charrupí y Dimayor ya confirmó la sentencia final para el jugador.

Sanción de una fecha y multa para Félix Charrupí

Fueron justamente Atlético Bucaramanga y Deportes Tolima los equipos que se encargaron de inaugurar la fecha 6 de la competencia que inició el martes 10 de febrero. El compromiso entre estas dos escuadras se llevó a cabo en el Estadio Américo Montanini y las expectativas frente a ello eran bastante altas por parte de los fanáticos.

Sin embargo, los clubes terminaron decepcionando con un empate sin emociones, se repartieron los puntos, pero aún así se puede llegar a decir que el más damnificado fue el equipo que comanda Leonel Álvarez, ya que no solamente estaban auspiciando como locales, sino que también sufrieron la expulsión de Félix Charrupí.

El mediocampista de 24 años se ha convertido en una de las piezas más importantes en el equipo de Leonel. Justamente auspició como titular en el partido contra Tolima, pero no lo pudo terminar, ya que fue amonestado con la doble tarjeta amarilla y se despidió al minuto 80 tras una fuerte falta sobre Ever Valencia.

Frente a esta situación, Dimayor dio a conocer la sanción final para el jugador, la cual consta de una fecha de suspensión, por lo que se perdería el partido de la fecha 7 de la competencia y tendría que pagar una multa de $350.181.

En otras noticias: Dimayor no publicará todos los audios del VAR

¿Por qué se aplazaría Águilas Doradas Vs Bucaramanga?

Según se dio a conocer en las últimas horas, el encuentro entre Águilas Doradas contra Atlético Bucaramanga se postergaría por un concierto que se llevará a cabo en el Estadio Cincuentenario.

A pesar de que el evento cultural está programado para los días 20 y 21 de febrero, se ha informado que el estadio debe ser entregado con varios días de anticipación por aspectos logísticos.