El 'tigre' empieza a sumar minutos y ahora goles, ya que se encargó de darle la victoria al cuadro 'embajador' sobre Águilas Doradas con una anotación desde el punto penal sobre el minuto 56. Sin embargo, Falcao también enciende las alarmas con respecto a una nueva lesión que lo terminaría alejando de los terrenos de juego algunas semanas.

Falcao no pudo terminar el duelo frente a Llaneros tras un "pinchazo" en su pierna derecha y de inmediato se encendieron las alarmas. Fabián Bustos dio un parte médico preliminar relacionado a la carga deportiva con la que ha contado y que terminaría costando su participación en la fase previa de la Copa Sudamericana.

¿Falcao alcanzaría a jugar vs Nacional en la Copa Sudamericana?

La Liga BetPlay y Millonarios le volvieron a abrir las puertas a Radamel Falcao para que siga sumando minutos y goles como futbolista profesional. Este anhelado regreso lo hizo justo en el duelo de la tercera jornada frente a Deportivo Pasto en el Estadio La Libertad, pero su primer problema llegó en el marco de la fecha 7 cuando se enfrentó ante Llaneros.

El 'tigre' disputó su primer partido como titular, en el Estadio El Campín frente a toda su hinchada, la cual pudo disfrutar de una nueva victoria, aunque también de una preocupación más, ya que Radamel no pudo terminar ni siquiera la primera parte del compromiso.

En rueda de prensa, el entrenador Fabián Bustos explicó lo sucedido con Rodrigo Contreras, Falcao García y Andrés Llinás, quienes sufrieron molestias en el transcurso del mismo partido contra Águilas. El estratega no dio un panorama alentador para el goleador y todo se confirmaría el miércoles 18 de febrero cuando se espera se haga oficial el parte médico.

El cuerpo médico de Millonarios le realizará una resonancia magnética a Falcao, pero el diagnóstico preliminar apunta a una contractura o una cicatriz de una lesión anterior, un proceso médico que sería demorado y por lo que no alcanzaría a estar presente en el duelo único contra Atlético Nacional en la fase previa de la Copa Sudamericana y el cual se jugaría el miércoles 4 de marzo, es decir en menos de dos semanas.

¿Cómo le ha ido a Falcao con Millonarios?

Tras su llegada desde el fútbol de España jugando con Rayo Vallecano, el delantero de 40 años ha tenido la oportunidad de jugar 1.735 minutos, 34 partidos en los cuales se ha logrado reportar con 12 goles, el más reciente de ellos en la victoria ante Águilas Doradas.