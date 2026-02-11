Liga BetPlay: Medellín solicitó postergar un partido y se abrió la polémica

Independiente Medellín solicitó oficialmente la postergación de uno de sus partidos en la Liga BetPlay 2026-I, una decisión que ha generado polémica en el entorno del fútbol colombiano por la respuesta recibida.

Según informó Juan Felipe Cadavid, director de deportes de La FM, el DIM le pidió a Llaneros aplazar el compromiso correspondiente a la octava fecha de la Liga BetPlay, pero la respuesta del club villavicense fue negativa.

¿Por qué el DIM pidió aplazar el partido contra Llaneros?

El argumento de la dirigencia del Poderoso se basa en la cercanía del encuentro internacional que afrontará por Copa Libertadores, torneo en el que debutará en la segunda fase previa ante Liverpool de Uruguay.

Medellín visitará a Liverpool en Montevideo el martes 17 de febrero, mientras que el duelo frente a Llaneros en Villavicencio está programado para el viernes 20 de febrero, apenas tres días después del compromiso en territorio uruguayo.

En ese contexto, el club antioqueño argumentó que el corto margen de recuperación y el desgaste del viaje internacional podrían afectar el rendimiento deportivo del equipo, por lo que solicitó el aplazamiento del juego liguero.

No obstante, de acuerdo con Cadavid, Llaneros no accedió a la solicitud, por lo que el partido se mantiene en la fecha inicialmente estipulada, pese a que el DIM regresará al país el miércoles en horas de la noche.

La situación ha abierto el debate sobre la planificación del calendario y el respaldo que deberían tener los equipos colombianos cuando afrontan competencias internacionales, especialmente en fases decisivas.

Incluso, el periodista sugirió que debería existir mayor solidaridad y colegaje entre los clubes en este tipo de escenarios, teniendo en cuenta que los resultados en torneos continentales impactan directamente la imagen del fútbol colombiano.

Fechas de la serie Medellín vs Liverpool

Cabe recordar que la serie entre Medellín y Liverpool corresponde a la segunda fase previa de la Copa Libertadores, la cual comenzará el martes 17 en Montevideo y se definirá el martes 24 en el estadio Atanasio Girardot, en una semana exigente para el ‘Poderoso’ tanto a nivel local como internacional.