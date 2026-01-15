Familiar de Joel Graterol firmó con un 'grande' de la Liga BetPlay

En la noche de este miércoles 14 de enero se confirmó un movimiento llamativo en el fútbol femenino colombiano, luego de que una familiar del arquero Joel Graterol firmara con un club grande de la Liga BetPlay.

Se trata de Francelis Graterol, delantera venezolana que fue anunciada oficialmente como nueva jugadora de Independiente Santa Fe Femenino, reforzando el ataque del equipo capitalino para la temporada 2026.

La atacante cuenta con experiencia en selecciones juveniles de Venezuela, pues ha sido convocada en varias oportunidades a la sub-17 y actualmente hace parte del proceso de la selección sub-20 de su país.

Francelis es prima hermana de Joel Graterol, portero de 28 años que recientemente firmó con Academia Puerto Cabello, pero que es recordado en Colombia por su paso por América de Cali.

Justamente, la nueva incorporación de las Leonas procede justamente del América de Cali, club en el que logró regularidad y mostró condiciones que despertaron el interés del cuadro cardenal.

Con este fichaje, Santa Fe Femenino continúa fortaleciendo su nómina con jugadoras jóvenes y de proyección internacional, apuntándole a una plantilla competitiva.

La llegada de Graterol se da en un momento clave, ya que el club busca mantener su protagonismo dentro del fútbol femenino colombiano.

Cabe recordar que en 2026, las Leonas tienen como gran objetivo alcanzar su cuarta estrella en la Liga BetPlay Femenina, consolidando su historia en el país.

Además, el equipo capitalino aspira a realizar una destacada participación en la Copa Libertadores Femenina, certamen en el que espera volver a ser protagonista.